El mito de la igualdad: la narrativa

Hace dos años, mientras revisaba mis redes sociales, vi que la actriz Emma Watson compartió un artículo de opinión del New York Times titulado I don’t want to be the strong female lead (No quiero ser la protagonista femenina fuerte). Al conocer el importante trayecto de Emma Watson como embajadora internacional de la igualdad de género y los derechos de las mujeres, me sorprendí al ver que compartió un artículo con este título. Sin embargo, todo cobró sentido después de que lo leí.

En este brillante texto, la actriz y guionista Brit Marling (autora del texto-) argumenta cómo después de su experiencia con distintos papeles en los que el rol de la mujer se dividía entre una víctima pasiva (muchas veces de alguna muerte sangrienta) y una femme fatale con cualidades de fuerza física, liderazgo, agilidad, respetada -e incluso temida- por quienes la rodean (ambos sexualizados). Sin embargo, el verdadero problema no solo era la sexualización.

El verdadero problema era que, incluso cuando se ponía a las mujeres en papeles fuertes de liderazgo, las cualidades que se les premiaban seguían asociándose con lo masculino. Es decir, estos papeles confirmaban la idea de que las mujeres podrían adquirir liderazgo y respeto siempre y cuando se comportaran más como un hombre. Piénsenlo bien: ser fuerte, líder, temida, ágil, etc. ¿Qué no son éstas cualidades que nos remiten a lo masculino? Eso sí, estos papeles incorporaban todo esto mientras sus cuerpos se seguían sexualizando con ropa ajustada, escotada y corta (francamente incompatible para misiones imposibles o esfuerzos físicos considerables).

Al mismo tiempo, Brit Marling menciona que aquellas cualidades relacionadas con lo femenino (como la empatía, la vulnerabilidad, el saber escuchar, etc) no son vistas como cualidades que representen fuerza o valor.

Fue ahí cuando descubrí el cruel mensaje que esta falsa narrativa de empoderamiento femenino cargaba: “oprime tus cualidades femeninas para parecerte más a un hombre y de esa forma serás más valiosa para la sociedad y para tu círculo”. No podía creerlo.

Si solo premiamos las formas masculinas de comportamiento estamos reafirmando la narrativa del patriarcado en lugar de darle a las características femeninas un lugar seguro para existir. Y lo que es más importante: verlas también como una fortaleza.

Esto no quiere decir que una mujer no pueda ser audaz, líder y ágil si así lo desea. Quiere decir que incluso cuando no lo es, esto no se traduce en que es débil o una víctima. Sino que su fortaleza existe en las cualidades que están fuera de la manera en la cultura ha enseñado a los hombres (y también a las mujeres) que hay que ser fuerte. La empatía, la sensibilidad, el crear relaciones personales fuertes de amistad y comunidad, saber explorar sus emociones y no tener miedo a demostrarlas (y así que no se conviertan en una carga y un trauma): todo esto son cualidades que representan fuerza y habilidad y que no se traducen en una narrativa necesariamente masculina.

Si entendemos la igualdad como un reforzamiento de las cualidades masculinas, entonces no podemos realmente hablar de un espacio seguro para los géneros. Y esto también aplica para crear un lugar seguro para que todos los hombres puedan desarrollar las cualidades previamente mencionadas sin sentir que son menos “hombres” o no existe un espacio para estas cualidades en el género masculino.

Esta es la primera parte de dos textos en los que analizaré cómo esta narrativa nos impide construir una equidad de género real, además de los efectos negativos que implica.