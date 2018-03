El mundo de la realeza

Su nombre es histórico, ya que hubo 8 reyes que lo utilizaron. Lo comparan con su difunta madre, la princesa Diana. Y se casará el próximo mes de mayo. Alborota a las jóvenes, con su 1.89 metros de altura, su pelo pelirrojo y sus ojos azules. Tras el próximo nacimiento de su sobrino o sobrina, ocupará el sexto lugar en la línea de sucesión al trono británico.



Clásico príncipe juerguista, no le han faltado diversos escándalos: desde los sexuales, con drogas, las fiestas y, por supuesto, su “tendencia política”, vestido de nazi.

En cuanto a su rendimiento escolar, prefirió colarse al ejército que estudiar en la universidad, como sí lo hizo su hermano mayor, el duque de Cambridge.

Nació un 15 de septiembre de 1984 en el hospital de Santa María, de Paddington. Bautizado como Enrique Carlos Alberto David, la prensa lo rebautizo como “Harry”.

Yo les pregunto, queridos lectores, ¿por qué ver la boda de semejante personaje? ¿Por qué es nieto de la reina Isabel II? ¿Por qué fue hijo de Diana de Gales, quien odiaba lo militar, los caballos y la caza? Al joven le gusta todos esos hobbies…

Cierto, ha representado a la reina en actos oficiales. A sus 32 años, y a punto de casarse, este príncipe simpático para algunos, criticable para otros, es el resultado de un matrimonio roto y de una monarquía imperialista.

Resulta que Harry consideró divertido el haber participado en la guerra contra Afganistán, matar a algunos para salvar otras vidas- según sus propias palabras.

Eligió la carrera militar porque “desde pequeño, me gustó el combate, disfruté corriendo con el rifle, saltando en una zanja o viviendo bajo la lluvia y esas cosas. Pero al crecer se convirtió en más que eso. Fue una oportunidad para escapar del centro de atención. Fueron diez años épicos, que me han dado mucho. El Ejército me ha dado un gran trabajo y nunca lo podré agradecer lo suficiente».

El príncipe imperialista agradece al ejército imperialista. Ahora que, con el anuncio de su compromiso oficial y próxima boda con la actriz Meghan Markle, el capitán “Gales” se ha retirado del ejército y se comporta como un hombre enamorado.

Según él: “Estar en el ejército fue el mejor escape que jamás haya tenido porque sentía que en realidad estaba logrando algo. Conseguí un gran entendimiento de personas de diferentes partes y me sentía parte del equipo. Ahí no era un príncipe, era sólo Harry”, dijo príncipe en entrevista a Mail on Sunday.

Harry ha estado en el ejército por lealtad a la reina, su abuela, según sus palabras. El hijo menor del príncipe de Gales tiene agenda oficial junto a su prometida, y han aparecido ambos junto con los duques de Cambridge.

Es muy seguro que Harry y su novia recibirán algún título nobiliario tras su enlace el próximo mes de mayo. ¿Usted que opina?