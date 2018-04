El mundo de la realeza

LA IMPORTANCIA DE LA VIDA PÚBLICA Y LA VIDA PRIVADA





Estimados lectores, reciban un saludo. Es importante para todos nosotros tanto para los royals tener dos tipos de vidas: una pública y una privada. En cuanto a la vida privada temo decirles que ya nadie tenemos, pues los gobiernos nos espían no solamente, como en el caso de México, con el programa Pegasus, hay muchos softwares que sirven para espiarnos y también los satélites que son armas militares, realmente.

La realeza ahora se tiene que cuidar de ser cachados in fraganti. Cuando les digo que nadie tenemos privacidad-incluso ellos- es porque es verdad. Hace unos años el príncipe de Gales fue retratado dentro de una villa italiana bañándose totalmente desnudo (en el baño) y, posteriormente, usando el váter, desnudo.

El rey Juan Carlos, todavía con menos años, fue retratado tomando el sol desnudo en su yate por una revista italiana, cuyas fotos fueron censuradas en España.

La realeza danesa, y monegasca, también han sido retratados desnudos en yates o en villas como invitados. Pero una cosa es ser figura real y otra es ser un particular. ¿A quién le interesa tener fotografías de realeza y de nosotros, sin ropa?

Basta con ir a un aeropuerto y al pasar por revisión, el escáner ya te muestra desnudo. Es importante que estos personajes reconozcan que, la tecnología puede ayudar en alguna forma en nuestra vida cotidiana. Por un lado, Haakon de Noruega concedió una entrevista a la prensa de su país donde afirmó que "La tecnología probablemente ha cambiado a Noruega de muchas maneras. Fue un gran cambio cuando llegaron los teléfonos inteligentes y les dieron a las personas acceso a toda la información del mundo en todo momento. El intercambio de información y conocimiento se ha democratizado y es más accesible para la mayoría de la gente que antes. Es uno de los aspectos positivos de esto.”

“Y luego hay otras cosas que ya son problemas, por supuesto. Las redes sociales reúnen a sus mejores personas y compartimos conocimiento, energía y oportunidades. En el peor de los casos, hay un lugar donde se difunde el odio y ocurren cosas que pueden desgarrar a la sociedad. Es profundamente problemático. Las compañías de tecnología deben pensar cuidadosamente sobre cómo resolver los desafíos.”



El periódico Aftenposten le preguntó a su alteza:

“- ¿Qué problemas están en la parte superior de la lista del Príncipe heredero? ¿Qué le gustaría que se resolviera?



- Oh! ¿De todos los problemas del mundo? Jaja, gran pregunta de nuevo. La privacidad es un problema. ¿A quién pertenece la información sobre usted y quién debería gestionarla? Debemos resolver eso. Las personas también deben poder tener privacidad en el futuro. De lo contrario, los objetivos de sostenibilidad son la base de mucha innovación ahora. Para acabar con la pobreza extrema, una mejor salud, una mejor educación, cuidar el clima y el medio ambiente.”









- ¿Podemos confiar en la tecnología para resolver todo?



- No. Es así de fácil . No es la tecnología la que resuelve los problemas, son los humanos. No es el petróleo y el gas lo que le ha dado a Noruega una buena economía, es gente que se ha atrevido a apostar, invocar y obtener cosas increíbles.”

VIDA PÚBLICA

Desde que nacemos, tenemos la oportunidad de tener una “vida pública”, nos bautizan, y es como entrar en la sociedad, vamos a la escuela hasta terminar nuestras carreras, el trabajo, y de igual forma, los royals hacen su vida pero ellos son educados para llegar a ser jefes de Estado y a un trono para reinar.

La realeza, al tener una vida mediática, tiene que ser una “atracción pública”, ya que además, dependen del presupuesto del gobierno que son los impuestos que pagan los contribuyentes. Los royals se deben a sus “fans” y deben de dar la cara a ellos, sus seguidores. ¿Ustedes que opinan?