El mundo de la realeza

La hermana de la monarca holandesa estudióPsicología en una de las Universidades prestigiosa de Argentina, en el Barrio de Belgrano, donde han estudiado los hijos de empresarios, diplomáticos, y ex presidentes argentinos, era una alumna brillante. Inés Zorreguieta presentó su tesis en la carrera de Psicología de la Universidad de Belgrano. Bajo el título "Las diferencias de género y su relación con el suicidio y las conductas vinculadas", atrajo cierta atención más allá de su valor académico inherente a lo largo del tiempo. Disponible de forma online a través del sitio web de la UB,( http://www.facico-uaemex.mx/2014-2018/descargas/genero-soicidio.pdf), la tesis circuló con una intensidad particular cuando Inés fue internada en 2012 en la clínica psiquiátrica Avril por un supuesto cuadro depresivo. El cuerpo de Inés será analizado en la Morgue Judicial de la calle Viamonte con una autopsia. La fiscal Oberlander ya cuenta con las primeras pruebas tras un registro del departamento de la calle Río de Janeiro: los papeles aparentemente escritos por Inés que revelarían un cuadro de depresión. No hay, por lo pronto, indicios de la presencia de otras personas en el lugar.

Inés, que viene de una familia de clase media alta, era una brillante estudiante y su promedio era uno de los mejores. Se encontraba sola… y esto ha sido“ un golpe de tristeza “ para su familia .. especialmente para la reina, ya que máxima la adoraba. Descanse en paz y nuestras condolencias para la familia real, la familia Zorreguieta y para la Embajadora holandesa en México, MargrietLeemhuis.