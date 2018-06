El mundo de la realeza

CARTA A LA REINA MÁXIMA DE HOLANDA





Majestad:

En estos difíciles momentos por los que usted pasa tras el fallecimiento de su hermana menor, Inés Zorreguieta, me gustaría darle mis más sinceras condolencias por tan importante pérdida para usted y su familia.

Estoy sorprendida por el morbo de la prensa argentina y por el morbo de mucha gente, que esperaba que usted apareciera llorando todo el tiempo.

Y precisamente, ya tendrá usted su debido tiempo para guardar su luto. Todos hemos tenido una pérdida y algún día, nosotros mismos falleceremos. Le escribo para darle ánimo para seguir adelante. Nunca sabremos realmente qué le pasó a su hermana, pero espero que en paz descanse.

Ustedes, los reyes de Holanda, miembros del club Bilderberg, que fue fundado por el príncipe Bernardo y que se juntaron estos días pasados, sabrán demasiado sobre tecnología computacional, que ese fue el tema este año.

No es crítica pero viendo los avances tecnológicos que hay, como por ejemplo Sofía, la mujer robot https://www.youtube.com/watch?v=Hsv6cmDdt5g sería sorprendente saber qué es la muerte, si ya saben los “dueños del mundo “ qué es. Sé que usted no puede hablar sobre lo que se dice en el club, y tal vez me salga un poco del tema, aunque vi a su familia muy triste, y llorando. Espero que la respuesta sea negativa.





Máxima:

usted tiene tres hijas, y debe ser fuerte para ellas. Sé que la muerte de su hermana la afectó. debe ser una mujer triste en estos momentos, pero no debe descuidar sus deberes reales ni sus deberes como esposa y madre.

Me gusta verla sonreír. su sonrisa es bonita. usted es guapa. Tiene todavía un gran trecho por recorrer y, sobre todo, explicarles dos cosas a sus hijas: ¿qué es el suicidio? ¿por qué deben callar sobre el tema ante el público? Y ¿por qué deben de superarlo? Y dos ¿qué es la prensa sensacionalista?

Tiene que hablarles sobre esto. Yo sé que una de sus hijas estaba llorando mucho en lo que se pudo ver del funeral, pero la prensa la confundió con usted. La fuerza es lo que nos da la vida para seguir adelante, y el corazón es el que nos deja sentir que nuestras pérdidas siempre estarán ahí y en la mente.

MÁXIMA E INÉS

Usted nunca la olvidará, como su familia, pero tal vez entre Inés y usted hubo un grado de complicidad y un gran cariño que hizo que usted se preocupara por ella mucho. Ahora déjela descansar, ya que ella, desde donde esté, la cuidará.

El suicidio no es una enfermedad, es una opción. A veces, según la estúpida psiquiatría, que dice que es enfermedad el pensar en el suicidio, se equivoca. A veces, es solo una opción política. ¿Fue por algo material que decidió tomar esa decisión? ¿Y si fue por depresión eso es más psicológico que psiquiátrico?













Hay que acordarnos que la psiquiatría fue inventada por el gobierno para dominar masas, https://www.youtube.com/watch?v=0N91anpza0Q.

Inés tenía depresión, pero su familia estaba al pendiente de ella. Cuando uno toma esa decisión es por algo, alguna razón debió forzarla a ello. Majestad: ¿pudo ser venganza política?

Sea como sea Inés está mejor que nosotros. Su majestad, piense que ella ya es un ángel de luz como su padre Don Jorge, y ambos están juntos.

Reina Máxima: reciba mis condolencias y las de mucha gente que la admiramos.

Con estas palabras sacadas de internet pero con el mismo sentimiento reciba un cordial abrazo y el pésame de los periodistas mexicanos y de OEM y de El sol de México

“Nunca queremos que ellos se vayan, pero irremediablemente tendremos que afrontarnos y aceptar esa realidad, sin embargo, tenemos la esperanza futura del encuentro eterno con ellos, allí, en el lugar donde todos queremos estar por la misericordia de Dios”.

“La muerte nos arrebata físicamente las personas, pero nos permite inmortalizarlos por siempre en el recuerdo de nuestras memorias, nuestro corazón y nuestras reminiscencias”.

“Es cierto que estos dolores son muy difíciles de aceptar y el duelo por la partida es algo supremamente duro de vivir, sin embargo, queda su ejemplo, su enseñanza y su voz como un eco en tiempo y en el espacio que jamás se apartará”.