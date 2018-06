El mundo de la realeza

ELENA PONIATOWSKA, LA “PRINCESA” ESCRITORA





Desde que oí hablar de ella la primera vez, quedé fascinada con esta gran dama. Si, queridos lectores, se cumplen los sueños y la llegué a entrevistar. Es una escritora muy ocupada, yo estoy en contacto con ella por correo porque, me es más fácil escribirle que hablarle por teléfono.

A sus 86 años sigue tan activa y tan reportera, escritora, tan periodista… ¿Cómo o qué palabras calificar a esta mujer? Es un ejemplo de que la edad no importa mientras exista la inquietud de saber, de conocer, de investigar, de preguntar…

Si señores, ella hace periodismo, ejerce el periodismo, no importa qué obstáculos se le atraviesen en su camino –como las enfermedades, como un catarro o algo cardiaco-, ella está en pie como todos los periodistas debemos estarlo, morir ejerciendo el periodismo, es un error no hacerlo y ella es un ejemplo de fortaleza.

La princesa escritora así la denomino con cariño, es una mujer fuerte, que ha escrito montonal de libros, dado conferencias; una mujer con y sin sangre real. El título no importa, aunque sus orígenes son aristocráticos, ella es muy mexicana.

Yo invito a que ustedes, lectores queridos, la lean. Su manera de escribir fascina, sus temas, sus artículos forman toda una larga trayectoria.

Elena, Elenita, Elenísima, es una mujer culta, madre, viuda, abuela y gran periodista. La única crítica que yo le tengo es que no tenga tiempo ella para darme otra entrevista, siendo que tiene mucho trabajo.

Comenta Elenita a Michael K. Schuessler, su biógráfo, que “ Toda la vida he trabajado freelance. Nunca en la vida he tenido seguro social, ni una pensión. Si yo hubiera querido, quizá me hubieran dado un escritorio. Mi padre me regaló una Olivetti portátil porque estaba estudiando taquimecanografía.”

Schuessler le pregunta para su libro Elenísima sobre la misoginia : “me persiguió desde que me inicié en el periodismo, mejor dicho, desde que quise hacer algo que fuera un poco más allá del sendero trillado, pero me di cuenta que corrían con la misma suerte las demás mujeres y que algunas llegaban a desquiciarse.”

Para los estudiantes de periodismo, ella debe ser un ejemplo a seguir, como para nosotros sus “colegas”. No nos metamos tanto en política, pero la escritora está preocupada por nuestro país.

Como muchos de nosotros, Elena trata de escribir con libertad, a veces no se puede, sobre todo aquí, en México, el país de los “periodistas caídos” en cumplimiento de su deber. Sí, Elenita no se queda callada, y habemos mucha gente que la apoyamos y la escuchamos, la vemos y la leemos.

Ya he dicho esto antes, pero la princesa escritora no tiene pelos en la lengua y no se calla a pesar del peligro que enfrentamos los periodistas en este sexenio de sangre y luto.

Yo tampoco me callo. Yo quiero seguir su ejemplo. Que su mejor herencia de ella para los periodistas sea, a parte de su legado escrito, esa voz con la que llama y clama justicia, esa escritura con la que afirma sus opiniones, esa tenacidad y esfuerzo, ya que, a los 86 años, esta mujer, da voz a quienes callan o guardan silencio. Mi respeto.