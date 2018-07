El mundo de la realeza

No hay que asustarse, queridos lectores, esta operación significa que comienzan más formalmente los ensayos para el futuro funeral de Isabel II, pero cada año se hacen, así como el de su esposo.



Según «The Times», las autoridades y funcionarios están prevenidos para cuando llegue el desenlace. La reunión que celebró el Ejecutivo tuvo lugar donde se organizan los encuentros del comité de emergencias y con la asistencia de mandatarios como el ministro del Interior, Sjid Javid, o la líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom. Estuvo centrada en el ejercicio apodado «Castle Dove», referido a los pasos a seguir durante el D+1, o sea, el primer día tras el fallecimiento de la reina.

Aunque la reina no asistió al bautizo de su biznieto, el príncipe Luis de Cambridge, sigue activa.La pudimos ver junto a demás miembros de la familia real, en las celebraciones por el cenésimo aniversario de la real fuerza aérea.

La monarca, de 92 años y su esposo, el príncipe Felipe, de 97 años, son la pareja más longeva de los royals. Posiblemente cuando la reina muera, habrá 10 días de luto, y la primera ministra comunicará el fallecimiento de la reina.

Isabel II tiene 66 años de reinado, y este es el más largo de la historia del país.

'The Guardian' reconoce que pensar en la muerte de la reina, y más aún escribir sobre el tema, es un tabú en el Reino Unido. No obstante, el deseo de evitar este tema se explica no solo por las buenas costumbres, sino también por el temor, señala el diario. "Esta conmoción tan seria en la vida pública británica, de hecho, está planeada por minutos. Este es un evento social importante, que será pagado a costa nuestra e inevitablemente sucederá.

El mismo periódico confirma que en las últimas horas de vida de la reina la persona más importante en su entorno será su médico, el profesor gastroenterólogo Hugh Thomas. Es él quien va a decidir quién puede entrar en los aposentos reales, y qué información sobre la salud de la reina puede ser hecha pública.

Según RT “El primer oficial en conocer la muerte de la reina será su secretario privado, Christopher Geydt, quien informaría de lo sucedido al primer ministro (o primera ministra), diciendo la frase clave "El puente de Londres cayó". Después de eso, serán informados los gobiernos de 15 países y los representantes de los 36 países miembros de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), a quienes la monarca británica sirve como figura simbólica”













También RT comenta que “durante todo este tiempo el pueblo británico no sabrá nada acerca del deceso de la reina. sin embargo, después la noticia de la muerte de isabel II llegará a los súbditos británicos más rápido que nunca. la bbc ya no tiene el derecho exclusivo de transmisión de tales mensajes, por lo que la noticia será enviada con una marca "urgente" a la agencia británica press association y a todos los medios del mundo.

“Mientras tanto, los medios ya tienen preparados los obituarios y materiales que alcanzarán para publicar 11 días. los canales de sky news e itn, al igual que la bbc, por su parte, repetidamente han llevado a cabo "ejercicios" de un plan de acción en caso de la muerte de la reina. el objetivo principal de estos ensayos es ayudar a los periodistas a encontrar las palabras adecuadas para esta relevante ocasión.”

Esperemos que, ya que la reina ha estado enferma en días pasados, pueda llegar a su centenario de vida, como su madre, la reina madre, su tía, la duquesa viuda de Gloucester, quien, a pesar de que murió de 103 años, pasó 10 años en cama sin reconocer a nadie, y como sus abuelos maternos, los condes de Strathmore.