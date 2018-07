El mundo de la realeza

HOMENAJE A DON ARMANDO FUENTES CATÓN AL CUMPLIR 80 AÑOS

¿EL escribir es un arte?

Definitivamente aún cuando se escriba para periódicos porque hay quienes piensan que si el periodismo se hace con bien llega a ser un arte verdadero.

ESCRITOR DE LIBROS

LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO: DIAZ Y MADERO LA ESPADA Y EL ESPÍRITU Y JUÁREZ Y MAXIMILIANO LA ROCA Y EL ENSUEÑO

Dos de sus cuatro libros de esta importante colección me llamaron la atención. Catón habla sobre esto:

“Una vez di una conferencia para una sola persona. A un empresario muy connotado porque me dijeron que había entrado en un periodo de depresión muy grande y alguien me dijo que si me oía se le levantaría el ánimo y al término me dio un paquete a forma de regalo y fue una colección de audiocassettes que fue un curso de historia de México de un historiador zacatecano de nombre Don Eugenio Del Hoyo.

Catón confiesa que no le gustaba la historia en la escuela, se la hacía muy aburrida, aunque después cambió de opinión. Leyó, estudió e investigó acerca de la historia de nuestro país. Catón empezó su columna “La otra historia de México” no cobrando y empezó a tener éxito por su manera de explicar a nuestros personajes e historia de otra forma que la que nos cuenta la historia oficial.

Don Armando se considera Juarista y a pesar de ser creyente considera que el presidente Juárez hizo bien en separar la iglesia del Estado y eso no significa que no deje de comentar los errores del presidente Juárez tanto como los aciertos.

“Máximiliano era más liberal que Juárez es un personaje entrañable y que ha sido muy maltratado por la historia como otros personajes como Hernán Cortez, Agustín de Iturbide…”

IMPERIALISMO AMERICANO Y BRITÁNICO

“Yo hice la promesa que he cumplido al pie de la letra de no pisar territorio norteamericano mientras Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, quien, por ser arrogante y soberbio, ha ofendido a los mexicanos”

“Inglaterra cometió un error al separarse de la Unión Europea y pienso que los imperialismos no deben ser cosa de nuestro tiempo “

ISABEL II TIENE 66 AÑOS EN EL TRONO…

Es el reinado más largo desde la reina Victoria pero ella ha cumplido con prestancia y dignidad su encomienda de ser representante del imperio británico y es una de las grandes figuras de la historia de nuestro tiempo es respetada.

ELENA PONIATOWSKA

“Es una persona que ha hecho de la crónica y del periodismo un ejercicio muy valioso no solo para el periodismo sino para la literatura de México.

40 AÑOS DE SER CRONISTA DE SALTILLO

“Lo soy desde 1978 y mi ciudad acaba de editar un libro reconociendo esa larga trayectoria como cronista “

Muchas gracias Don Armando Fuentes “Catón” y Feliz cumpleaños”