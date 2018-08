El mundo de la realeza

OLAV DE NORUEGA Y DON ASUNCIÓN VARGAS CUEVAS

DOS ABUELOS, DOS MISÓGENOS





Aunque soy conservadora, he de decirles que no soy misógina, pero si les comento, queridos lectores, que hay dos abuelos que me molestan: el mío propio y el fallecido rey de Noruega.

Pienso que los hombres siempre serán personas orgullosas de que sus nietos varones tengan sus apellidos y, para los royals, sus tronos. ¿Cómo puedo explicarles las semejanzas entre estos dos señores?

Olav V despreció a sus dos hijas mayores y a su nieta hija del rey actual por ser mujeres. Ranghild, hija mayor del rey, ya fallecida, si lo sintió y lo tomó como ofensa cuando sus sobrinos, Haakon el heredero actual, y la repudiada princesa Martha Luisa, se casaron con plebeyos y con pasado.

Ranghild Alexandra, señora de Lorentzen, llegó a afirmar que su padre se hubiera opuesto a esas bodas si hubiera vivido para verlas. Se opuso durante años a las bodas de sus hijas y de su hijo varón, quién lo convenció de no casarse con Sofía de Grecia- ahora reina emérita de España, sino con Sonia Haraldsen, pero esperó 10 años.

Las hermanas del actual rey esperaron años, pero al aceptar su abuelo, el rey Haakon VII, las bodas de sus nietas con plebeyos- uno de ellos divorciado- fueron desheredadas. Ranghild vivió en Brasil hasta su muerte.

Astrid, la siguiente hermana, ya enviudó, aunque ella ya aceptó que la misoginia forma parte de la realeza, aunque esto cambió en 1990, tras la reforma a la ley de sucesión. Olav accedió de mala gana. Mi abuelo me despreció porque soy mujer, aunque tengo un hermano. No lo traté mucho pero no se me olvida su misoginia, y creo que todo hombre como el rey de Holanda que tiene tres hijas, es una excepción a la regla.

Don Asunción murió hace más de 20 años, no lo extraño y duele que haya sido misógino. Olav V era un hombre que nació para ser rey, hijo único, mi abuelo tuvo 17 hermanos. Olav nació en 1903, Don Asunción nació en 1919.

Para el monarca, la continuidad de su trono y dinastía es esencial como para Harald V y ahora Haakon tiene una hija, que es su heredera, y un hijo varón, quien por el momento no tiene el tratamiento de alteza real. Para mi abuelo su apellido era fundamental. Puedo decirle desde donde esté que su apellido lo uso y está en cada artículo que he escrito en este periódico. Mi papá no es como él, es más comprensible.

Olav trabajó en la Oss como príncipe heredero en los años 40 en la que ahora es la cia y no sabemos que hizo ahí. Mi abuelo, con ayuda de algunos de sus hijos, y de mi abuela, saco adelante a una familia. Cuando me despedí de él, mi abuelo afirmó que nos quería. Olav tuvo a sus tres hijos en el lecho de su muerte.

¿por qué los comparé? Porque a pesar de que eran similares, creo que cada nieto tendrá su opinión, pero eran hombres de su época y trabajaron ambos hasta una edad madura. Les reconozco lo que cada uno hizo por su país, familia, amigos. Y a mi abuelo, le doy las gracias por haberme dado el mejor padre del mundo.