El mundo de la realeza

PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DE LA REINA PAOLA DE BÉLGICA





La casa real belga confirmó que su majestad, la reina Paola, reina emérita y madre del rey Felipe I de Bélgica, estando de vacaciones en Venecia, sufrió un derrame cerebral a sus 81 años de edad. No se comentó la gravedad del derrame.

La que fuera una vez una hermosa princesa y quien lució, en su juventud, escandalosos bikinis y tuvo romances estando casada con el entonces príncipe de Lieja, ha sido trasladada a su país donde, junto a Alberto II, reinaron dos décadas.

Fue una princesa rebelde, rubia, modelo, ahora es madre de dos hijos, una hija, abuela y bisabuela.







Su Majestad la Reina Paola nació como Princesa Ruffo di Calabria, el 11 de septiembre de 1937, en Forte dei Marmi en Italia. Ella es la más joven de los siete hijos del príncipe Fulco Ruffo di Calabria, un as volador de la Primera Guerra Mundial, y la condesa Luisa Gazelli. Su abuela por parte de su padre, Laure Mosselman du Chenoy, era belga.



La reina Paola pasó toda su juventud en Roma, donde completó su educación secundaria clásica en latín y griego.



Se casó con el Príncipe Alberto de Bélgica el 2 de julio de 1959. La pareja tiene tres hijos: el Príncipe Felipe (nacido el 15 de abril de 1960), la Princesa Astrid (nacida el 5 de junio de 1962) y el Príncipe Laurent (nacido el 19 de octubre de 1963).



Además de sus actividades en compañía del Rey Alberto II, la Reina Paola dedica tiempo a cuestiones que están cerca de su corazón, principalmente en el ámbito social y cultural.



Creada en 1992, la Fundación Queen Paola permite a la reina Paola centrarse en la integración y la formación para los jóvenes. Las actividades de la Fundación están orientadas a la integración social, el apoyo a los docentes en todos los niveles del sistema educativo y las escuelas en áreas socioeconómicamente desfavorecidas.



La reina Paola tiene un gran interés en la protección y preservación del patrimonio de Bélgica. Hace numerosas visitas a sitios culturales, desde los conventos de Beguine hasta las instalaciones industriales de principios del siglo XIX.



La reina Paola está interesada en artesanías nuevas y tradicionales, y aprovecha cada oportunidad para alentar el ejercicio y la enseñanza de profesiones artesanales.



La reina Paola se mantiene al tanto del arte contemporáneo y regularmente apoya exposiciones importantes y representaciones artísticas tanto en Bélgica como en el extranjero. Por iniciativa de la reina Paola, los artistas contemporáneos han tenido la oportunidad de diseñar y hacer obras originales dentro del Palacio de Bruselas.



Es presidenta honoraria de Queen Elisabeth Music Chapel (link is external) y de Missing Children Europe (link is external).



La familia juega un papel clave en la vida de la Reina Paola. Como cualquier abuela y bisabuela, a la reina Paola le gusta pasar tiempo en compañía de sus nietos. Ella también disfruta de largas caminatas en el bosque con el Rey Alberto II, que ofrecen la oportunidad de apreciar las bellezas de la naturaleza y las estaciones cambiantes.

Según El país.com” en los últimos años se ha enfrentado a diversos problemas de salud. En septiembre 2015, tuvo que mantener un periodo de reposo total debido a una arritmia cardiaca. A finales de 2016 sufrió una fractura de vértebras que la tuvo hospitalizada una semana en la clínica bruselense de Saint-Luc. Y en febrero de 2017 se fracturó el cuello del fémur en una nueva caída.

Se le desea una pronta recuperación.