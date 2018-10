El mundo de la realeza

UN ARISTÓCRATA ACTOR





Charles George Patrick Shaughnessy, quinto barón Shaughnessy (nacido el 9 de febrero de 1955) es un actor de televisión, teatro y cine.



Según su biografía en Facebook: Charles Shaughnessy, nacido y criado en Londres, Inglaterra, provenía de una familia del mundo del espectáculo. Su padre era el principal escritor y editor de guiones de Upstairs, Downstairs y su madre era actriz. Comenzó a actuar en obras escolares mientras estaba en la escuela primaria, pero luego decidió: "A pesar de un amor por el teatro de toda la vida, ya era hora de que alguien de mi familia hiciera algo sensato".



Mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Cambridge, se unió al famoso grupo de comedia Footlights revue. Al graduarse, Shaughnessy regresó a su primer amor, actuó y se inscribió en la escuela de teatro en Londres. Después de un par de años trabajando en la televisión y en el escenario en Inglaterra, el romance llevó al actor a Estados Unidos y se mudó a Hollywood para casarse con Susan Fallender, una actriz que había conocido en la escuela de teatro. Shaughnessy cubrió por primera vez la escena del teatro de Los Ángeles, debutando en The Mark Taper Forum, LAAT y Ahmanson frente a Alan Bates enla puesta en escena A patriot for me. Luego fue elegido para el papel de Shane Donovan en la serie diurna Días de nuestras vidas. Permaneció con la serie durante ocho años y ganó tres Premios Soap Opera Digest Awards.





Más tarde protagonizó el exitoso programa de CBS The Nannyjunto a Fran Drescher. Desde entonces, Charles ha disfrutado de una carrera multifacética con muchas apariciones como invitado en televisión y cine, incluyendo un arco notable como St. John Powell en la serie ganadora de múltiples premios: Mad Men. Charles continúa trabajando en el escenario y recientemente apareció en Ever after, Papermill playhouse y My fair ladyy en Theatre by the sea, por la que ganó el Premio Mundial de Broadway 2015 a la Mejor Interpretación. Recientemente filmó dos episodios de la nueva serie de SyFy The magicians y apareció en la premier de Estados Unidos de Act 3 con Rita Rudner en The laguna playhouse.

Más recientemente, se ha aventurado en el mundo de la radio por Internet con su propio programa de entrevistas "Here's A Thought ... with Charles Shaughnessy", que se puede escuchar (y ver) todos los jueves a las 3:00 p.m. PST en www.TradioV.com

Charles vive en Los Ángeles con su esposa, Susany sus dos hijas, Jenny y Maddy.

www.charlesshaughnessy.com

@C_Shaughnessy.Se convirtió en el quinto barón Shaughnessy en diciembre de 2007 tras la muerte de su primo segundo.The heir presumptive to the title is his brother, David Shaughnessy .El presunto heredero del título es su hermano, David Shaughnessy .The first baron was his great-grandfather, Thomas George Shaughnessy, the president of Canadian Pacific Railway. El primer barón fue su bisabuelo, Thomas George Shaughnessy, el presidente de Canadian Pacific Railway.

Charles además es muy popular en Canadá, donde él afirma que “se siente como la realeza” porque ahí su familia es muy querida.