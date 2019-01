El mundo de la realeza

El Palacio Real de Oslo









El Palacio Real es propiedad del Estado y puesto a disposición del jefe de Estado. Es donde el trabajo diario de la monarquía se lleva a cabo y donde el rey y la reina viven. Es donde el Rey preside el Consejo de Estado, otorga a las audiencias y lleva a cabo cenas oficiales. Jefes de estado extranjeros que visitan Oslo estancia en el palacio. La mayoría de los miembros de la corte real tienen aquí su lugar de trabajo.

El Palacio Real está abierta al público durante la temporada de verano. Fue construido como residencia para el rey Carl Johan, pero no se completó hasta después de su muerte. El 15 de marzo 1849 Lord Chamberlain tomó posesión del nuevo palacio en nombre del rey Oscar I, y el 26 de julio fue inaugurado formalmente en presencia de toda la familia real.

La propuesta de construir una residencia real en Oslo se elevó en el Storting (Parlamento noruego) por primera vez en 1821, pero esto no fue seguida hasta el año siguiente, cuando el propio rey Carl Johan propuso al Storting. A pesar de las presiones sobre la economía noruega, el Storting asignó 150 mil dólares por el trabajo, y en 1823 se nombró una comisión para supervisar la venta de bonos del gobierno para financiar el proyecto y tener la responsabilidad general en materia de la construcción.

El arquitecto de origen danés Hans Ditlev Franciscus Linstow (1787-1851) fue el encargado de diseñar el nuevo palacio.

Ubicación

No había opción obvia para el sitio del nuevo palacio, pero la pregunta se decidió por Carl Johan durante un paseo en la colina de Bellevue, al oeste de lo que era entonces el centro de la ciudad. La tierra fue comprada en julio de 1823 y el 1 de octubre 1825 Rey puso la primera piedra en el lugar previsto del altar de la Capilla Real.

Planes simplificados

Para 1827 se completaron los cimientos del palacio. Sin embargo, la mayor parte del dinero asignado ahora se habían gastado, y entre 1827 y 1833 todas las obras de construcción cesado, ya que el Storting no estaba dispuesto a conceder más fondos.

El plan original de un edificio en forma de H, pero esto tuvo que ser revisada por razones financieras, y se decidió construir una sencilla forma de U. En el verano de 1836 se completó el exterior, y Linstow viajó a Dinamarca y Alemania para encontrar la inspiración para los interiores. Las habitaciones se completaron durante la década de 1840, de acuerdo con los diseños de Linstow.

Nueva fachada

Cuando el rey Carl Johan murió en 1844, fue inmediatamente evidente que el palacio sería demasiado pequeño para la nueva familia real. El Storting concedió una asignación adicional con el fin de embellecer el exterior y la ampliación de las alas. El techo original, que nadie había considerado como satisfactorio, se redujo, y se añadió un frente templo monumental con columnas a la fachada principal.

Una variedad de cambios se han hecho para el palacio desde que fue habitada por primera vez en 1849. A finales del siglo, el saneamiento se ha mejorado y se ha instalado la electricidad.

Hasta que el rey Haakon VII y la reina Maud llegaron a Noruega en 1905, el palacio sólo se había vivido durante cortos períodos a la vez, durante las visitas a Oslo por el rey noruego-sueco. Por lo tanto, era bastante inadecuado como un hogar permanente para la nueva familia real. Con el fin de satisfacer sus necesidades se instaló un conjunto de apartamentos Royal, con baños y lavabos.

obras de rehabilitación y mantenimiento menor se llevó a cabo durante el reinado de rey Olav V (1957-1991).

Modernización

Cuando Harald V se convirtió en rey a principios de la década de 1990, una encuesta de la construcción mostró que estaba en necesidad de una renovación completa.

El estado del sistema eléctrico despertó la preocupación, las cocinas y el saneamiento se habían visto muy pocas mejoras desde 1906 y las condiciones de trabajo para el personal no cumplir con las regulaciones nacionales de entorno de trabajo. El sistema de alarma contra incendios y paredes de fuego eran insuficientes y las salidas de emergencia no eran seguras. La fachada no había sido debidamente mantenida y había descubierto la podredumbre en las vigas de piso. La distribución de las habitaciones era funcionalmente poco práctica.

En 1993 la Corte Real presentó un plan general para la renovación del palacio, y la Dirección de Obras Públicas y la propiedad se le dio la tarea de restaurar el edificio y la mejora de los apartamentos reales.

La reconstrucción y la rehabilitación se llevó a cabo en consulta con la Familia Real y los representantes del Estado, la corte real y la Dirección de Patrimonio Cultural. El trabajo implicó cambios amplios y complicados.

El 15 de marzo de 1999, 150 años después del día en que el Señor Chamberlain tomaron posesión del edificio original, la Dirección de Obras Públicas y Propiedad fue capaz de entregar un edificio completamente restaurado y renovado. El mobiliario y la decoración de los apartamentos reales se llevó a cabo como un proyecto independiente en 1999 bajo la dirección de la corte real. Los apartamentos se completaron en la primavera de 2001.

En mayo de 2011, el trabajo de rehabilitación iniciado en el techo sobre el ala principal del palacio. El "techo sobre tejado" proyecto terminado a finales de 2012.