El mundo de la realeza

Los Windsor, libro de Kitty Kelley





Es bien sabido que el duque de Edimburgo, de 97 años, esposo de la reina de Inglaterra, no confía en la autora, a quien le apoda Gatita. El libro trata de la historia de una de las familias más importantes de Europa: Los Windsor, el libro en inglés se titula The royals.

Fue publicado en 1997, antes del fallecimiento de Lady Di y habla de la historia de esta casa real mezclándola con chismes y escándalos. Si usted, querido lector, quiere entretenerse con esta narración, le sugiero que el tema que le parezca increíble lo consulte con otras publicaciones.

Por ejemplo, como cualquier otro hombre, el príncipe Felipe pudo tener resbalones, o sea, infidelidades, o la misma soberana, pero no está comprobado. La autora escribe sobre sus supuestos romances, y al parecer, en 1959 la pareja real se separó durante meses.

Es interesante saber la opinión de esta escritora, pero hay que saber distinguir entre cuál es la historia oficial y cuál no. Para leer este libro se debe de comprender esto, aunque creo que al leer el escrito, puede ser entretenido, y podemos leer cosas que en otras épocas se murmuraban.

La escritora ha hecho diversas biografías y ha sido premiada por ello. Usted decide si compra el libro, en el cual emplea entrevistas que hizo con empleados, documentales que vio, y nos da a descubrir los diversos problemas que tienen los miembros de esta casa real.

La familia real más importante del mundo tiene miembros, los cuales y según nos narra Kitty, han tenido problemas con las mujeres, el alcoholismo, la sexualidad, adicciones al juego, problemas de salud, problemas tan íntimos como los de un rey que era impotente, y tuvo que inseminar a su esposa dos veces para poder dar herederos al trono. Matrimonios fracasados…

Kelley nos habla de estos problemas que tiene esta familia por generaciones, que han sido supuestamente secretos de estado, hasta que apareció la prensa moderna.

La escritora, sin embargo, también escribe sobre los deberes de estado que tiene la reina y su familia: desde viajes, actos oficiales, y privados como nacimientos, bodas, bautizos que también forman parte de la historia de ellos como familia y como cultura para el país.

Miguel Angel Villena, periodista de El país, opinó en su momento sobre el libro: “La coincidencia entre la trágica muerte de Diana de Gales, el 31 de agosto pasado, y la publicación del libro -que ya ha vendido un millón de ejemplares en Estados Unidos y que ha sido prohibido, en el Reino Unido-, a mediados de septiembre, ha hecho aparecer a Kelley como un ave de rapiña que se ha abalanzado sobre el recuerdo de un famoso cadáver. Pero la biografía estaba contratada y escrita antes, y partía del indudable interés, morbo más bien, que la familia Windsor despierta en todo el mundo y de modo concreto en Estados Unidos, que contempla a su antigua metrópoli con una mezcla de envidia por los fastos y desprecio por la rancia tradición.

“Adjetivos como fríos, aburridos o sinvergüenzas saltan a los labios de Kelley para definir a los Windsor, pero la biógrafa destaca que la mayor sorpresa de su investigación fue comprobar el antisemitismo y el racismo de muchos miembros de la familia real británica. En cambio, la afición de los Windsor por el sexo no parece que haya asombrado a su biógrafa. "Les encanta el sexo en todas partes: en los jardines, en las caballerizas, en el yate Britania. Quizá tienen poco trabajo y por eso están obsesionados con el sexo". Pero, lejos de una actitud pacata, Kelley señala: "Me parece perfecto que cada uno haga lo que quiera, pero los Windsor pretenden aparecer como ejemplares, dar lecciones a sus súbditos sobre buenas costumbres, y claro está, que practican una doble moral. Su divisa parece ser 'hagan ustedes lo que yo digo pero no hagan lo que yo hago'. La familia real británica es lo contrario de la nobleza, de la solidaridad o de la honestidad".