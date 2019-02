El mundo de la realeza

Las joyas y la ropa de la familia real danesa





Las joyas de la corona son propiedad del estado pero están a disposición de la reina.

La historia de las joyas de la corona se remonta a la reina Sofía Magdalena, que estaba casada con Christian VI. En 1746, ella especificó en su testamento que sus joyas no deberían transmitirse a una persona específica, sino que siempre deberían estar a disposición de la reina sentada con el razonamiento de que... en esta Casa Real, hay muy pocas joyas y no hay ninguna. Las joyas de la corona de Sofía Magdalena consistían, entre otras cosas, en horquillas de diamantes, aretes y collares de perlas, pero la mayoría de sus joyas originales han sido modificadas por reinas sucesivas a medida que los estilos de joyería han evolucionado con el tiempo.



Hoy en día, las joyas de la corona consisten principalmente en cuatro grandes conjuntos de joyas, también conocidos como garnitures: un conjunto de diamantes de talla brillante, un conjunto de esmeralda, un conjunto de rubí perla y un conjunto de diamantes talla rosa. Todos los adornos consisten en collares, aretes y broches, y uno de ellos incluye una diadema. Los conjuntos de joyas se pueden dividir para que las piezas individuales se puedan combinar de diferentes maneras.

Los cuatro garnitures



Los cuatro garnitures todavía tienen la forma que se les dio en 1840 por Carolina Amalia, la reina de Christian VIII. Complementando las joyas originales de Sofía Magdalena con piedras extra preciosas, hizo que las guarniciones se produjeran a la manera de la época. Además de las grandes guarniciones, las joyas de la corona incluyen piezas que luego se agregaron a la colección. Por ejemplo, de Luisa, la reina de Federico VIII, hay una perla ¨Bayadère¨, un collar de perlas muy largo con borlas de perlas, y sus tres brazaletes de perlas con diamantes de talla brillante y esmeraldas en los broches.



Las joyas de la corona son propiedad del estado, pero están a disposición de la reina, quien generalmente las usa cuando se presenta con su vestimenta formal para su banquete anual de Año Nuevo o en relación con visitas de estado y otros eventos importantes en la Casa Real. Por costumbre, las joyas de la corona permanecen en Dinamarca, lo que significa que la Reina no puede usarlas durante las visitas a otros países. Cuando no se usan las joyas de la corona, se guardan en la cámara del tesoro en el sótano del Castillo de Rosenborg y en la "Jaula de Oro" en el Museo de Amalienborg. Las joyas de la corona en Dinamarca son las únicas en el mundo que se muestran como piezas de museo y son llevadas por la Reina del país.



Además de las joyas de la corona, la reina y el resto de las mujeres de la familia real tienen una colección de joyas privadas que pueden usar como quieran. Esto incluye un conjunto de rubíes de la época de Napoleón, que la princesa heredera ha usado en varias ocasiones. La joyería privada no se exhibe, pero se puede ver cuando se usa durante grandes funciones formales y visitas al extranjero.

La ropa habla del desarrollo de la moda, la confección y la producción textil desde 1600 hasta hoy.

La ropa de la familia real es propiedad privada, pero durante los últimos 400 años, la Casa Real ha otorgado la ropa más valiosa e históricamente interesante a las colecciones cronológicas de los reyes daneses en el castillo de Rosenborg y Amalienborg. La ropa a menudo tiene rastros de uso y reutilización, y habla del desarrollo de la moda, la confección y la producción textil desde el siglo XVII hasta nuestros días.

La ropa es a menudo frágil y se muestra sólo en exposiciones especiales. Sin embargo, el público puede ver algunas de las piezas más antiguas de la colección en la exhibición permanente del Castillo de Rosenborg: las ropas ensangrentadas y metralla de Christian IV, que lució en la batalla en KolbergerHeide en 1644, cuando su barco, The Trinity, fue golpeado por un Bala de cañon sueca. La ropa fue guardada por el mismo rey como prueba simbólica de su fuerza y capacidad para sobrevivir. Se muestra junto con la sangrante funda de almohada del rey y los pendientes que hizo para su amante, VibekeKruse, a partir de la astilla de bala de cañón que se sacó de su ojo ciego.



En los almacenes del museo, se guarda la ropa de los reyes sucesivos, sus reinas y sus hijos. Entre los artículos se encuentran el valioso atuendo de carnaval de Federico IV con flecos dorados, que había hecho de tela en su visita a Venecia, y el atuendo de gran coronación de Christian VII. Desde principios del siglo XVII, era habitual que un nuevo rey se vistiera con un atuendo de coronación especialmente caro, diseñado para que se pareciera a un noble de finales del siglo XVII. Además, el rey usaba la conocida túnica de coronación roja con costoso forro de armiño y bordados de oro. La forma tradicional del atuendo, la túnica y toda la ceremonia de coronación duró casi 300 años en Dinamarca hasta la última coronación en 1840.

Entre las cosas que se conservan de los armarios de las reinas se encuentran el vestido de la reina Alexandrina desde su boda con el futuro Christian X y, desde la ropa de la corte, un divertido sombrero de flores, que llevaban los corredores o servidores del rey hasta 1972. Los más recientes traslados de la Casa Real Al museo hay alrededor de 200 vestidos de gala y vestidos de gala de la reina Ingrid junto con más.