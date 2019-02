El mundo de la realeza

Victoria nació en el palacio de Kensington, Londres, el 24 de mayo de 1819. Era la única hija de Edward, duque de Kent, cuarto hijo de Jorge III. Su padre murió poco después de su nacimiento y se convirtió en heredera del trono porque los tres tíos que se encontraban delante de ella en la sucesión, George IV, Frederick Duke de York y William IV, no tenían hijos legítimos que sobrevivieran.

De buen corazón y animada, Victoria tenía un don para dibujar y pintar; educada por una institutriz en casa, ella era una diarista natural y mantuvo un diario regular durante toda su vida. A la muerte de Guillermo IV en 1837, se convirtió en reina a los 18 años.



La reina Victoria está asociada con la gran era de expansión industrial, progreso económico y, especialmente, del imperio británico. En su muerte, se dijo, Gran Bretaña tenía un imperio mundial en el que nunca se ponía el sol.



En la primera parte de su reinado, fue influenciada por dos hombres: su primer primer ministro, Lord Melbourne, y luego su esposo, el príncipe Alberto, con quien se casó en 1840. Ambos hombres le enseñaron mucho sobre cómo ser gobernante en un país. 'monarquía constitucional', en la que el monarca tenía muy pocos poderes pero podía ejercer mucha influencia.



Albert se interesó activamente en las artes, la ciencia, el comercio y la industria; el proyecto por el que más se recuerda fue la Gran Exposición de 1851, cuyos beneficios ayudaron a establecer el complejo de museos South Kensington en Londres.

Su matrimonio con el Príncipe Alberto produjo nueve hijos entre 1840 y 1857. La mayoría de sus hijos se casaron con otras familias reales de Europa.



Victoria estaba profundamente apegada a su esposo y se hundió en la depresión después de que él murió, a los 42 años, en 1861. Había perdido a un devoto esposo y su principal asesor de confianza en asuntos de estado. Durante el resto de su reinado se vistió de negro.



Hasta finales de la década de 1860, rara vez aparecía en público; aunque nunca descuidó su correspondencia oficial, y continuó brindando audiencias a sus ministros y visitantes oficiales, se mostró reacia a reanudar una vida pública completa.

Fue persuadida para abrir el Parlamento en persona en 1866 y 1867, pero fue ampliamente criticada por vivir en reclusión y se desarrolló un movimiento republicano bastante fuerte.



Siete intentos se hicieron en la vida de Victoria, entre 1840 y 1882, su actitud valiente hacia estos ataques fortaleció enormemente su popularidad.



Con el tiempo, la urgencia privada de su familia y la halagadora atención de Benjamin Disraeli, primer ministro en 1868 y de 1874 a 1880, la reina gradualmente retomó sus deberes públicos.



En política exterior, la influencia de la Reina durante los años intermedios de su reinado se usó generalmente para apoyar la paz y la reconciliación. En 1864, Victoria presionó a sus ministros para que no intervinieran en la guerra Prusia-Dinamarca, y su carta al emperador alemán (cuyo hijo se había casado con su hija) en 1875 ayudó a evitar una segunda guerra franco-alemana.



Sobre la cuestión oriental en la década de 1870: el problema de la política de Gran Bretaña hacia el declive del Imperio turco en Europa. Victoria (a diferencia de Gladstone) creía que, mientras presionaba por las reformas necesarias, debía defender la hegemonía turca como un bastión de la estabilidad contra Rusia. mantener el bipartidismo en un momento en que Gran Bretaña podría estar involucrada en la guerra.

A pesar de esta disminución en el poder del Soberano, Victoria demostró que un monarca que tenía un alto nivel de prestigio y que estaba preparado para dominar los detalles de la vida política podía ejercer una influencia importante.



Esto fue demostrado por su mediación entre la Cámara de los Comunes y los Señores, durante el fallido proceso de aprobación de la Ley de Desarme de la Iglesia de Irlanda de 1869 y la Ley de Reforma de 1884



Fue durante el reinado de Victoria que la idea moderna del monarca constitucional, cuya función era permanecer por encima de los partidos políticos, comenzó a evolucionar. Pero Victoria no siempre fue independiente y aprovechó la oportunidad para expresar sus opiniones, a veces con mucha fuerza, en privado.



Después de la Segunda Ley de Reforma de 1867, y el crecimiento del sistema bipartidista (Liberal y Conservador), el margen de maniobra de la Reina disminuyó. Su libertad para elegir qué individuo debería ocupar el cargo de primer ministro se restringía cada vez más.



En 1880, intentó, sin éxito, detener a William Gladstone, a quien no le gustaba tanto como admiraba a Disraeli y cuyas políticas desconfiaba, de convertirse en Primer Ministro. Prefería mucho más al marqués de Hartington, otro estadista del partido liberal que acababa de ganar las elecciones generales. Ella no se salió con la suya.



Era una gran partidaria de Empire, lo que la acercó tanto a Disraeli como al marqués de Salisbury, su último primer ministro.



Aunque conservadora en algunos aspectos, como muchos en el momento en que se oponía a dar el voto a las mujeres, sobre cuestiones sociales, tendía a favorecer las medidas para mejorar la situación de los pobres, como la Comisión Real de Vivienda. También apoyó a muchas organizaciones benéficas involucradas en educación, hospitales y otras áreas.



Victoria y su familia viajaron y fueron vistos en una escala sin precedentes, gracias a las mejoras en el transporte y otros cambios técnicos, como la difusión de los periódicos y la invención de la fotografía. Victoria fue la primera monarca reinante en utilizar los trenes; hizo su primer viaje en tren en 1842.



En sus últimos años, se convirtió en el símbolo del Imperio Británico. Tanto el Jubileo de Oro (1887) como el de Diamante (1897), celebrados para celebrar los aniversarios 50 y 60 de la adhesión de la Reina, fueron marcados con grandes exhibiciones y ceremonias públicas. En ambas ocasiones se llevaron a cabo conferencias coloniales a las que asistieron los primeros ministros de las colonias autónomas.



A pesar de su avanzada edad, Victoria continuó sus tareas hasta el final, incluida una visita oficial a Dublín en 1900. La Guerra Boer en Sudáfrica eclipsó el final de su reinado. Al igual que en la Guerra de Crimea, casi medio siglo antes, Victoria revisó sus tropas y visitó hospitales; ella permaneció impávida por los reveses británicos durante la campaña: 'No estamos interesados en las posibilidades de derrota; ellos no existen.'



Victoria murió en OsborneHouse, en la Isla de Wight, el 22 de enero de 1901, luego de un reinado que duró casi 64 años, el más largo de la historia británica. Su hijo, Eduardo VII la sucedió.



Fue enterrada en Windsor junto al Príncipe Alberto, en el Mausoleo Real de Frogmore, que ella había construido para su lugar de descanso final.