El mundo de la realeza

CULTURA Y RELIGIÓN: MENSAJE DEL PRÍNCIPE DE GALES CON MOTIVO A LA PASCUA

El príncipe de Gales, además de ser un hombre culto, es un “defensor de la fe”. Desde que el rey Enrique VIII rompiera con Roma y se declarara defensor de la fe tras la apertura de la iglesia anglicana en Inglaterra, el rey defendió su nueva creencia en contra de lo que dictaba el papa.

El príncipe Carlos, pese a ser anglicano, considera vital la importancia de llegar a ser un rey para todos sus súbditos, sean cuales sean sus religiones. Envió su alteza un mensaje emotivo por la celebración de pascua con este motivo:

“La Pascua y la Navidad son las dos celebraciones más importantes del calendario cristiano. Siempre he sentido que las palabras que escuchamos en Navidad son muy propias en la Pascua, especialmente las del Evangelio de San Juan: "La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la supera". El domingo, los cristianos celebran la resurrección de Cristo, la luz del mundo y el triunfo de la vida sobre la muerte y la luz sobre la oscuridad.



“Ya este año hemos visto algunos hechos terribles de oscuridad, desde jóvenes que son apuñalados en nuestras calles hasta la masacre de hombres, mujeres y niños mientras adoraban a Dios. Hay momentos en que se puede sentir como si la luz se hubiera salido del mundo y reinara la oscuridad.



Pero la Pascua nos da esperanza. El intento de extinguir la vida y la luz de nuestro Señor fracasó. La oscuridad fue derrotada por su muerte superadora. A través de su resurrección, su luz sigue brillando. A lo largo de mi vida, ha sido una experiencia humillante conocer y escuchar a las personas que han sufrido las tragedias personales más terribles. La forma en que se han afligido y convertido su dolor en acción para ayudar a otros de la manera más extraordinaria es un ejemplo de la luz que vence la oscuridad.

Recientemente, el príncipe Harry y yo reunimos a algunos de los que han sido afectados por el crimen para ver qué más se podría hacer para enfrentar este horror generalizado.

Escuchar a los que han sufrido tales ataques nos llenó de inmensa tristeza. Pero su notable determinación de avanzar y abordar las causas de este crimen y encontrar soluciones fue, para mí, otro ejemplo más de la luz que brilla en la oscuridad.”

Es muy fácil en este momento, lo sé, sentirse abrumado por la oscuridad y por todo lo que está sucediendo en el mundo. Es verdaderamente devastador saber de la cantidad de personas de todas las religiones del mundo que sufren simplemente por su religión.

En los últimos años, he querido reunirme con cristianos de otros países, y con personas de otras religiones, que han sido perseguidos por su fe. En muchos casos se han visto obligados a huir de sus países de origen. Se estima que 245 millones de cristianos en todo el mundo han sufrido persecución. Las más vulnerables son las mujeres y sus hijos. Muchos de ellos han sido atacados y se han quedado sin hogar. Me he sentido inmensamente conmovido y humillado por el coraje y la dignidad de los que he conocido.”