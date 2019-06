El mundo de la realeza

Haakon Magnus y su esposa, Mette Marit, herederos del trono de Noruega, junto con sus hijos y sus mascotas, Milly y Muffin, aparecieron en los escalones de su residencia oficial de Skaugum en el municipio de Asker para saludar al desfile de niños de las escuelas del municipio de Asker.

Esa tradición ha durado desde 1946, también después de que el Rey Olav V se mudara al Palacio Real luego de su ingreso al trono en 1957, Skaugum fue su hogar de fin de semana hasta 1968, cuando se mudó la nueva pareja heredera (Harald y Sonja). Y después de que el Rey Harald V accediera al trono en 1991, continuó sirviendo como la casa principal de sus majestades (porque el palacio estaba en remodelación) hasta que fue transferido a la nueva pareja heredera actual (Haakon y Mette) en 2001.

Los reyes y los herederos con sus hijos aparecieron en el balcón del Palacio Real de Oslo y saludaron a los niños. Esto es una tradición introducida por el rey Haakon VII y la reina Maud en 1906 y que ha tenido lugar todos los años desde entonces, excepto en 1910, cuando la familia real estaba en el Reino Unido para el funeral del rey Eduardo VII (el padre de Maud), y durante los años de la Segunda Guerra Mundial. La realeza caminó a cada lado del balcón, antes de tomar el centro del escenario.

La Banda del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Noruega marchó hacia la Plaza del Palacio. Habló el líder del comité del 17 de mayo de Oslo.

La Banda de Marcha de los Guardias del Rey marchó después hacia la Plaza del Palacio.

Cantaron Gud signe vårtdyrefedreland '' (Dios bendiga a nuestra querida patria), a quien a menudo se le denomina Salmo nacional de Noruega.

La Banda de Marcha de los Guardias del Rey marchó fuera de la Plaza del Palacio, mientras tocaba Gammeljegermarsj (La Marcha del Viejo Cazador).

Posteriormente, el rey recibió el Parademarsj (La marcha del desfile) de la Guardia en la Plaza del Palacio, antes de caminar hacia el lado izquierdo del balcón.

Los royals volvieron a ocupar un lugar central en el balcón, antes de entrar al palacio.

Por su parte la princesa Astrid observaba desde una ventana en el lado derecho del balcón, donde a veces se le unen sus hijos / nietos.

Martha Luisa y su familia, junto con su nuevo novio, no asistieron. ¿Por qué estas dos princesas no están en el balcón en esta celebración? Porque son (desde que se casaron) no miembros de la Casa Real. Es decir. No tienen título de su alteza real, no hay un día oficial de la bandera para su cumpleaños, no hay un pabellón, no hay exención del pago de impuestos y no se exige el cumplimiento de las obligaciones reales.

Pero Sverre tampoco es miembro de la familia real, es el primer hijo de un monarca / heredero noruego que no es así desde su nacimiento, pero como todos los demás en su posición (es decir, Ragnhild, Astrid y Märtha) estuvieron allí antes de que se casaran, él también. –Y la pareja heredera no querían hacer ninguna diferencia entre él e Ingrid ("por qué mi hermana está ahí afuera y no yo" como una cosa). Y luego al almuerzo privado en el pequeño comedor dentro del palacio: Sus majestades, la familia heredera, la princesa Astrid y miembros de su familia, a veces iba Martha y sus hijas (y Ari antes de agosto de 2016) y algunos de los cortesanos disfrutan algo de comida una vez que ha finalizado la parte oficial del día.

Por cierto, los reyes también solían hacer una visita por la tarde a un área en Oslo, pero terminó esa tradición después de 2011, debido a su edad.