Dios salve a la reina

Cuando los jefes de Estado aparecen en actos oficiales, se entona el himno nacional. Debo de confesar que me encanta el nuestro, el inglés, el español, el noruego, el argentino y también el francés. En el caso británico, cuando la reina muera, el himno volverá a su versión masculina, que se usó antes de que ella ascendiera al trono (ya que su sucesor será el príncipe Carlos de Gales):

¡Dios salve a nuestro amable rey!, ¡viva nuestro noble rey!, ¡Dios salve al rey! Envíalo victorioso, feliz y glorioso. Mucho tiempo para reinar sobre nosotros ¡Dios salve al rey!

La versión masculina no se ha utilizado como himno desde 1952, cuando el padre de la reina, Jorge VI murió y ella accedió al trono.

¿Quién compuso God save the queen?

El compositor del Reino Unido y el himno nacional de la Commonwealth es desconocido. Fue adoptado como himno en septiembre de 1745, durante el reinado de Jorge II (1727-1760)

Dios salve a nuestra gloriosa reina,

Larga vida a nuestra noble reina,

Dios salve a la reina;

Que la haga victoriosa,

Feliz y gloriosa,

Que tenga un largo reinado sobre nosotros:

Dios salve a la reina.

Oh, Señor, nuestro Dios, levántate

Dispersa a sus enemigos

Y haz que caigan.

Confunde sus políticas,

Frustra sus ardidos trucos,

En ti, ponemos nuestras esperanzas,

Dios salve a todos.

Tus más selectos presentes en reserva,

Ten el agrado de derramar sobre ella;

Que su reinado sea largo;

Que defienda nuestras leyes,

Y que siempre nos dé motivo

Para cantar con corazón y voz

Dios salve a la Reina.

Es un himno muy bonito, muy ceremonioso y por supuesto, es a la vez, un himno nacional y un himno real. Se canta cuando la monarca está presente en un acto oficial. Este artículo está dedicado a los ingleses que viven en México, en particular al exembajador Duncan Taylor. Regrese pronto, excelencia. Y por supuesto, a la actual embajadora Corin Robertson, a quien le mando un cordial saludo.

Es importante aclarar que no existe un himno de Inglaterra propiamente dicho. Según la ocasión, se suele utilizar alguna de las tres siguientes composiciones habitualmente propuestas como tal. Aunque tradicionalmente considerado como himno nacional del Reino Unido esta consideración no tiene ningún fundamento jurídico en el país. Originalmente titulado God Save The King, fue puesto en escena, como canción patriótica, por primera vez en Londres en 1745. Tan conocida es la melodía que numerosos compositores, como Beethoven, Haydn and Brahms, la han incorporado a sus composiciones en alguna ocasión.

Por otra parte, en Canadá, que oficialmente tiene a O Canada como himno nacional desde 1980, se toca God Save the Queen en actos presenciados por miembros de la familia real británica.