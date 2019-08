El mundo de la realeza

BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL PRÍNCIPE ALBERTO





Un “rey sin título” así se le conoce al consorte de la reina Victoria, quién este 26 de agosto cumplió 200 años de su natalicio en Rosenau, Alemania. Alberto era el segundo hijo varón del duque Ernesto I de SaxeCoburgGotha y, por lo tanto, sobrino de Victoria, duquesa de Kent, madre de la reina Victoria I del Reino Unido, su futura esposa.

En 1819 año de ambos natalicios, el de Alberto y el de Victoria (ella nació en mayo), reinaba el viejo rey Jorge III. El duque de Kent se convirtió en padre de una saludable hija a la que se le preparó para reinar algún día, ya que no tenía ni primos ni hermanos varones.

Conoce a Alberto en 1836, y para 1839 ella se le declara porque ya era reina. Se acaba de autorizar las cartas íntimas sobre Alberto y Victoria al público por parte de la reina Isabel II.

El matrimonio tuvo 9 hijos de los cuales descienden los actuales monarcas europeos. Entre las correspondencias y los diarios se descubren a una joven mujer, la reina, de 42 años, sufriendo por la muerte de su marido.

Alberto fue preparado desde joven para casarse con Victoria, y para llegar a ser un “rey consorte”, título que el parlamento no le otorgó, pero, para su familia era un “rey sin título”. Durante su matrimonio, Alberto fue haciéndose asesor político de la reina, y su consejero principal.

Pese a las disputas domésticas, Alberto y Victoria fueron muy felices. Uno de sus nietos fue el Kaiser Guillermo II de Alemania. Su tataranieta es Isabel II y el tataranieto-ambos por parte de Eduardo VII- es Harald V de Noruega.

Alberto sabía o presintió que no iba a vivir mucho tiempo: ““No me aferro a la vida. Tú lo haces… Estoy seguro de que si tuviera una enfermedad grave, debería rendirme de inmediato. No debería luchar por la vida. No tengo tenacidad de la vida”.

Alberto creó la famosa exposición de 1851 junto con sus colaboradores llamado “el palacio de cristal”. Tuvo mucho éxito en esto y en política, pues evitó que estallara una guerra entre su país de adopción- Gran Bretaña- y Estados Unidos.

Victoria guardó luto a su marido 40 años, vistiendo de negro, y asistiendo a pocos eventos públicos. Hasta su propia muerte, en 1901, la reina ordenó que el cuarto con que compartió con su marido se conservara como si el príncipe estuviera vivo.

No es fácil imaginar a una mujer viuda guardando luto por siempre al hombre que amó, y es sorprendente que, según varios escritores, Victoria supuestamente tuvo affairs con John Brown su sirviente escocés y con un sirviente hindú despúes de la muerte de su marido.

Recordamos a Francisco Alberto Augusto Carlos Manuel de SaxeCoburgGotha a 200 años de su natalicio. QEPD.