El mundo de la realeza

Cumpleañeros reales

Queridos lectores, permítanme felicitar a todos mis compatriotas porque el día 15 y también el 16 de septiembre celebramos el cumpleaños de nuestra nación: ¡FELICIDADES MÉXICO!

Este mismo día se celebra tres cumpleaños reales: Letizia de España, Daniel de Suecia y Harry de Sussex. A mí me impresionó desde el primer momento en que apareció en los medios Daniel Westling, ahora duque consorte de Vastergotland. Es un hombre serio, empresario, príncipe consorte, responsable, padre de la futura reina de Suecia y de Oscar.

Daniel me impresionó desde su discurso de boda: buen porte, habló sin tartamudeo, un perfecto inglés y sueco, obviamente, amable, no es por halagarlo, pero me parece un perfecto caballero.

Nació un 15 de septiembre de 1973, así que cumple 46 años. Es esposo de la princesa heredera Victoria de Suecia, con quien comparte el título de duque de Vastergotland.

El príncipe Daniel recibió diálisis y un transplante de riñón dado por su padre, así que por eso su alteza es muy consciente de este tipo de interés, la donación de órganos.

Daniel es un hombre muy enamorado de su esposa con quien tiene 9 años casado más otros tantos años de novio. FELICIDADES a Daniel.

Tal vez no es muy querida en España, y es muy criticada, pero Letizia Ortíz Rocasolano es una reina muy diferente a las demás. Nació un 15 de septiembre de 1972 y está casada con el rey Felipe VI desde 2004, con quien tiene dos hijas: Leonor de Asturias y Sofía.

Creo que ella es una gran profesional. Como periodista llegó a destacar sobretodo en televisión. Era una chica con pasado, pero ahora destaca en su actual posición de reina consorte. Parece que no se lleva bien con el rey ni con su familia política.

No sé qué es lo que sabe y que tenga la corte qué ocultar, pero pienso que la callaron con la muerte de su hermana Erika, quien supuestamente se suicidó. Yo sinceramente pienso que así, las callaron. Recuerden, queridos lectores, que los monarcas tienen aún ciertos poderes.

Espero que Letizia sea fuerte y no cometa más errores. FELICIDADES a su majestad.

¿Qué podemos decir del príncipe Harry que ya no sepamos? El hijo menor de Carlos y Diana de Gales cumple este día 15 35 años. Sí, 35. Debo decir que me ha sorprendido, pues lo considero un buen esposo y padre.

No me imaginé nunca que así lo vería.

Muchos lo ven como patriota, héroe de guerra, yo lo veo que está madurando poco a poco. En una época donde las críticas son fuertes, Harry, enamorado de Meghan, representa bien a la reina. Sus excesos de lujo lo pueden perjudicar, pero espero sinceramente que corrija eso y que pase un muy feliz cumpleaños, y sé que extraña a su madre, quién cumplió 22 años de haber fallecido, y yo le digo: Ánimo Harry.