El mundo de la realeza

PRÓXIMA BODA REAL EN GRAN BRETAÑA





La princesa Beatriz de York, hija primogénita del príncipe Andrés y Sarah Ferguson y nieta de la reina Isabel, se comprometió con Edoardo Mapelli Mozzi, un empresario inmobiliario londinense de raíz aristocrática italiana por el lado paterno.

"We share so many similar interests and values, and we know that this will stand us in great stead for the years ahead, full of love and happiness," they added. "Compartimos tantos intereses y valores similares, y sabemos que ésto nos ayudará en los próximos años, llenos de amor y felicidad", agregaron en un comunicado, el cual dice que la boda será para 2020.

The Duke and Duchess of York said: "We are thrilled that Beatrice and Edoardo have got engaged, having watched their relationship develop with pride." El duque y la duquesa de York dijeron: "Estamos encantados de que Beatriz y Edoardo se hayan comprometido, al ver cómo su relación se desarrolla con orgullo".

"We are the lucky parents of a wonderful daughter who has found her love and companion in a completely devoted friend and loyal young man. We send them every good wish for a wonderful family future," they added. "Somos los afortunados padres de una hija maravillosa que ha encontrado su amor y compañero en un amigo completamente devoto y un joven leal. Les enviamos todos los buenos deseos para un maravilloso futuro familiar", agregaron.

"I am so proud of this sensational news," she said. "Estoy muy orgullosa de esta noticia sensacional", dijo Fergie.

"Andrew and I are just the luckiest people ever to have two great sons in law." "Andres y yo somos las personas más afortunadas en tener dos yernos grandiosos".

Los padres de Mapelli, Nikki Williams-Ellis y Alessandro Mapelli Mozzi, dijeron que estaban "realmente encantados" por el compromiso.

"Our family has known Beatrice for most of her life. Edo and Beatrice are made for each other, and their happiness and love for each other is there for all to see," they said. "Nuestra familia ha conocido a Beatriz durante la mayor parte de su vida. Edo y Beatriz están hechos el uno para el otro, y su felicidad y amor mutuo está ahí para que todos lo vean", dijeron.

La princesa Beatriz nació el 8 de agosto de 1988 en el Hospital de Portland, Londres. Nacida como la Princesa Beatriz Elizabeth Mary de York, Su Alteza Real es la primera hija del duque de York y de Sarah, Duquesa of York y la quinta nieta de la reina y del duque de Edimburgo.

La princesa Beatriz es la novena, y la segunda mujer, en la línea de la sucesión al trono del Reino Unido y otros 15 reinos de la Commonwealth. Este 26 de septiembre de 2019 se anunció que Su Alteza Real estaba comprometida para casarse con el Sr. Edoardo Mapelli Mozzi.



Educación



Su Alteza Real comenzó la escuela en la Escuela Upton House, Berkshire, antes de asistir a la Escuela Coworth Park. La princesa Beatriz asistió a la Escuela de San Jorge en Ascot desde 2000, donde completó sus niveles A en Drama, Historia y Estudios de Cine. Durante su último año en la Escuela de St. George.



La princesa Beatriz fue a la universidad en el Goldsmiths College de Londres en septiembre de 2008, donde se graduó en 2011 en Historia e Historia de las Ideas.





Su Alteza Real es Presidente de varias organizaciones y enfoca la mayor parte de su trabajo caritativo en torno al bienestar y la educación de los niños. La princesa Beatriz es disléxica y, como tal, está interesada en organizaciones benéficas involucradas con dislexia y dificultades de aprendizaje.



En 2007, la princesa se convirtió en embajadora mundial de Street Child (formalmente conocida como Children in Crisis), una organización benéfica fundada por su madre, Sarah, duquesa de York, en 1993. La organización tiene como objetivo ayudar a educar a niños y mujeres de los países más pobres.





El futuro esposo de la princesa Beatriz es un magnate de empresas inmobiliarias y millonario que se comprometió a casarse con la madre de su hijo de dos años antes de que se separaran repentinamente el año pasado. Conocido como Edo por sus amigos, el hijo emprendedor de un aristócrata del esquí llamado Conde Alessandro Mapelli Mozzi, ayudó a reparar el corazón roto de Beatriz después de su separación de Dave Clark en 2016 después de 10 años de haber estado juntos.

But he himself has found happiness after his engagement to glamorous Chinese-American architect Dara Huang ended suddenly. Pero él mismo ha encontrado la felicidad después de que su compromiso con la arquitecto chino-estadounidense Dara Huang terminó repentinamente y con quien comparte la custodia de Christopher.

But his ex-fiancee is yet to address news of his engagement this morning - instead the architect has been posting updates of her recent business trip to Thailand and being 'jet-lagged' in London. Pero su exprometida aún no sabía las noticias del compromiso hasta esta mañana; porque, la arquitecta ha estado publicando actualizaciones de su reciente viaje de negocios a Tailandia y estaba 'retrasada' en un vuelo a Londres.

Edoardo then made his first official public appearance with Beatrice in March at the National Portrait Gallery gala, where they were joined by the Duchess of Cambridge. Edoardo hizo su primera aparición pública oficial con Beatriz en marzo en la gala National Portrait Gallery, donde se les unió la duquesa de Cambridge.

He also joined Beatrice, at Lady Gabriella Windsor and Thomas Kingston's royal wedding in May. También se unió a Beatriz, en la boda real de Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston en mayo.

The pair are believed to have known each other for years and Beatrice attended the funeral of Edoardo's stepfather, Christopher Shale, who died at of a heart attack at Glastonbury in 2011 and was a close friend of David Cameron. Se cree que la pareja se conoce desde hace años y Beatriz asistió al funeral del padrastro de Edoardo, Christopher Shale, quien murió de un ataque al corazón en Glastonbury en 2011 y era un amigo cercano de David Cameron. Felicidades a Beatriz y a su novio y a la familia real. Esperamos informarles sobre la boda en su momento.