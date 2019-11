El mundo de la realeza

Es muy interesante, queridos lectores, leer, estudiar, ver todo lo relacionado con todas las monarquías. Las árabes, por ejemplo, tienen una cultura muy diferente a las occidentales, pero, sus palacios, reflejan ese sentir de la religión musulmana mientras que los palacios reales europeos huelen a historia, a personalidades reales, también, a importantes acontecimientos que nos llenan de curiosidad desde tiempos lejanos hasta la actualidad.

Cuando incluso, se ve a un royal, uno adquiere curiosidad por saber cómo son, qué hacen, dónde viven, qué religión profesan, cuáles son sus gustos, y los medios nos dedicamos a investigar para ustedes todo esto y más.

Imagínense, miles de años de historia y cultura, muchas regiones que visitar – si uno pudiera- y contarles tantas anécdotas de nuestras propias visitas… y es que es muy diferente pero interesante y divertido, leer y viajar, pero vivir un momento como lo es el visitar un país monárquico, estar presente, oler esa cultura, esa historia, hasta los paisajes, podría compararse a olerlo mediante internet, los libros, mis investigaciones y la mente e imaginación.

Yo he tenido la fortuna de conocer, en persona, a diversos príncipes, princesas y reyes. Es impresionante estar al lado de ellos. Es fascinante pensar que a mi lado han estado royals que pertenecen a distintos reinos.

Yo estoy emocionada de haber participado en ceremonias reales aquí en nuestro país. Repito, no puedo viajar, y quizás, ya no asista a eventos reales, pero cuando se me dio la oportunidad de hacerlo, fue emocionante. Incluso, llegué a brindar por los monarcas holandeses, entre otros.

Celebrar en embajadas a novios reales, también es fantástico. Da una idea de cómo los súbditos de esos monarcas sienten un cariño especial por ese sistema de gobierno, por su historia y tradiciones.

Yo no podré nunca visitar el palacio de Buckingham en persona, y al ver imágenes de esa residencia real por internet y libros, pues uno se siente frustrado. Pero, al poder escribirles sobre noticias y acontecimientos reales nos dan una idea de que esa sensación de frustración podría llenarse leyendo hasta las opiniones de diversos colegas.

Las historias de las diversas casas reales siguen corriendo cada día que pasa. Me gusta poder investigar sobre éstas y comentárselas. Recuerdo que empecé a investigar a un príncipe de Gales desde que se casó con Lady Di. Él tenía 32 años, y el día 14 de este mes, cumplirá 71.

El tiempo vuela y ya hemos visto cómo ha evolucionado este sistema, aunque aún permanezcan ceremonias tan antiguas como la celebración de la investidura de la orden de la Jarretera en Inglaterra y ahora, gracias a internet, podamos ver a los novios reales desde cerca el día de su boda a la hora de su país, aunque claro, hay a veces que desvelarse.

Y todo eso forma parte de la esencia de las casas reales: mientras más evolucionen los medios de comunicación gracias a la tecnología, más cerca estaremos de, quizás, la reina de Gran Bretaña y de otros monarcas y altezas. ¿Qué opinan?