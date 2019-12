El mundo de la realeza

EXPOSICIÓN REAL EN MÓNACO

Es un gusto poder escribirles como siempre, queridos lectores. En esta ocasión, les invito a conocer una de las exposiciones de automóviles más importantes, más interesantes, divertida y con mucho prestigio a nivel mundial.

Se trata de la colección de automóviles clásicos y diversos de la familia real de Mónaco. A mí no me gusta manejar, jajá, y menos en esta hermosa ciudad, pero me llamó la atención este tema porque si, es un gusto para nuestros ojos el poder admirar tal belleza automovilística que comenzó su alteza serenísima el fallecido Rainiero III, padre de Alberto II, Carolina y Estefanía, y quien fuera viudo de la hermosa princesa Grace.

Si, amigos, este soberano, QEPD, durante más de 40 años creó una lujosa colección de los autos con las marcas más importantes de todo el mundo y que fueron heredados por su hijo y heredero, el príncipe soberano Alberto.

El monarca fallecido compró y restauró más de 100 carros, y a esta colección se le considera personal, o sea, no es precisamente un museo.

Repito, Alberto II heredó este gusto y siguió embelleciendo la herencia de su padre al ir comprando más autos y agregando más aún este prestigio por la belleza de esta muy valiosa colección.

En 5000 m2 se puede apreciar desde el Dion Bouton de 1903, hasta un Lotus de 2013 pasando una interminable lista entre los que se encuentran lujosos Rolls Royces, Hispano Suiza, Lincoln, Facel Vega, Delage, Delahaye, Packard, Humber, Napier, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo, Lexus, y autos de carrera que han participado en el Rally de Monte Carlo y la fórmula uno del Gran premio de Mónaco.

Se puede observar, entre tanto lujo, una motocicleta que perteneció al príncipe Alberto I, bisabuelo del actual monarca que es una Humber 350cc de 1902.

La dirección del museo, o, mejor dicho, donde se puede apreciar estos grandes automóviles es:

5, terrasses de Fontvieille

Mónaco 98000

Teléfonos:

37792052856

37792059609

En este mismo lugar se puede ofrecer tanto cenas de galas, cocteles, recepciones. La máxima capacidad son 1300 personas por coctel y 620 personas para una cena de gala.

Así es que, queridos lectores, si ustedes visitan Mónaco, les recomiendo esta tan interesante exposición de autos clásicos y de todo tipo, ya que hay modelos para todo gusto. ¿Qué les parece?

