El mundo de la realeza

MODIFICACIONES EN LAS CASAS REALES DE SUECIA E INGLATERRA





Queridos lectores, reciban un cordial saludo. Hoy escribo sobre las modificaciones que el rey de Suecia y la reina británica están haciendo en sus casas reales. Primero les comento que el rey de Suecia, quien tiene tres hijos y siete nietos, decidió que la familia real ahora se reducirá a los reyes y los príncipes herederos Victoria y Daniel con sus hijos. Mismos que seguirán siendo altezas reales por estar cerca de la línea de sucesión.

Sorprendió este anuncio real pero, con esto, el rey pretende reducir los salarios reales (a sus nietos, no a sus hijos menores), es decir, al quitarles el título de alteza real a sus cinco nietos, hijos de los príncipes Carlos Felipe y de la princesa Magdalena, hijos menores de los reyes, cuando éstos crezcan, pretende el monarca no alterar el orden de la línea sucesoria al trono, pero también el que los suecos ya no mantengan con sus impuestos a estos principitos, quienes pertenecerán ya a la aristocracia sueca, ya que cada nieto tiene un título nobiliario.

Se calcula, según los historiadores reales, que desde hace 100 años la familia real no había crecido tanto. Así que el monarca seguirá permitiendo que esos nietos asistan a ciertos eventos, y que, cuando sean mayores, puedan hacer su vida privada.

El rey salvó a la monarquía de un debate nacional en cuestión de la manutención de algunos miembros de la casa real. Por ejemplo, en Noruega no existe la aristocracia. Las hermanas del rey, una ya fallecida, renunciaron a sus privilegios reales para poder casarse con plebeyos. Martha Luisa, también renunció, como sus tías, al título de alteza real, a su asignación real y paga impuestos sin haber renunciado a sus derechos sucesorios.

Sverre Magnus, de 14 años, hijo segundo de los príncipes herederos Haakon Magnus y MetteMarit, al nacer, no recibió el título de alteza real, sólo el de príncipe. Su hermana mayor, la princesa Ingrid Alexandra, es alteza real porque ella es la segunda en la línea de sucesión al trono noruego.

Y en cuanto a Gran Bretaña, empieza, en este 2019, se cumplieron 67 años de reinado de su majestad, y ya hay cambios constitucionales. Para el cumpleaños número 95 de su majestad, en 2021, Carlos, príncipe de Gales desde hace 50 años, y heredero del trono desde los 3 años de edad, será nombrado príncipe regente, aunque la monarca no abdicará, Carlos tendrá más poder y decisiones que tomar al lado de la reina.

En cuanto a una importante decisión que se ha dado a conocer del príncipe heredero, éste ha decidido reducir la familia real (recordemos que son más de 100 pretendientes al trono británico, incluyendo monarcas extranjeros no católicos quienes se verán afectados, aunque esto se verá en su momento, también), apartando a sus hermanos de los deberes oficiales y sólo incluyendo a sus hijos y nietos.

El caso Epstein en el que se vio involucrado el duque de York, le trajo la desgracia a él y a sus hijas. Carlos considera hacer estos cambios de forma radical y ya empezó a “sugerirlo” a su majestad.

Se comenta, en ciertos círculos, que Carlos y Andrés se llevan mal desde hace tiempo. Tras el escándalo, donde se vio en fotos al duque de York en brazos de una joven menor de edad, abrazados, aunque fue hace unos años, Andrés concedió una entrevista, con el permiso de la reina, dando como resultado reacciones negativas.

Así, no se sabe en cierta forma, como esto afectará la próxima boda de su hija mayor, Beatrice, quién acaba de cancelar su fiesta de compromiso, y, además, la reina no ha firmado su autorización para que se efectúe dicho matrimonio.

El duque de York se vio obligado a renunciar a sus compromisos oficiales como príncipe. Y, por supuesto, el palacio de Buckingham, al parecer, ya no tiene agenda privada para el hijo favorito de la reina, quien lo castigó al cancelar la fiesta del 60 cumpleaños el próximo mes de febrero de su hijo y su remuneración económica por ser príncipe le ha sido negada.

Estos cambios se están dando en este momento. Les estaremos informando.