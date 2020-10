El mundo de la realeza

BOMBA REAL: SALEN A LA LUZ DOS LIBROS REALES SOBRE HARRY Y WILLIAM





Seguramente, querido lector, ha oído hablar sobres estos dos libros: “Findingfreedom” y uno más reciente que aún no sale a la venta, “Battle of Brothers”. Dos libros muy interesantes. El primero, habla de la historia de amor de los duques de Sussex, Harry y Meghan, narrado por sus más íntimos amigos, desde su noviazgo hasta ahora como padres de Archie. En este libro, habla de los problemas entre Guillermo y Harry, y todo porque el presunto heredero del trono británico le recomendó, a su hermano menor, no casarse demasiado rápido, que lo pensara bien.

Y empeoró cuando los duques de Sussex se separaron de los duques de Cambridge para formar sus propias actividades. Se comenta, que estos cuatro personajes reales, quienes están cercanos al trono, tienen sus diferencias y se llegó a hablar de la mala relación que tienen ambas duquesas.

Se comenta que personas, cercanas al círculo íntimo de Kate y Guillermo, dieron a conocer ciertas cosas que, para Harry, no debieron salir a la luz.

En el último acto real que estuvieron ambas parejas, los herederos al trono se mostraron fríos en su actitud hacia los duques de Sussex. Todos pudimos ver la mala relación de los hermanos.

Cuando Harry y Meghan, se despidieron de sus obligaciones como miembros de la familia real más importante del mundo, conocido como “Megxit”, la prensa no paraba de explotar este tipo de comportamiento de un hombre que nació para ser príncipe, no rey, y su esposa.

Durante su primera navidad real, pudimos ver el racismo de miembros de la familia real inglesa hacia Meghan, por ejemplo, a la cuñada del duque de Kent, quien portó, en su vestido, un broche de tintes racistas, y recordemos que la princesa de Kent fue hija de un nazi.

También, los autores comentan acerca de porqué Harry se enamoró de su esposa, narra el libro muchos momentos que nosotros supimos de ellos desde su noviazgo, su boda, sus primeros momentos como padres.

Es importante comentarles que la reina y Carlos de Gales aprobaron a esta muchacha como pareja de Harry, aunque el duque de Edimburgo está decepcionado.

“Battle of Brothers”

De Robert Lacey, uno de los más importantes biógrafos reales, este importante escrito habla de algo que siempre hemos sabido: la reina tiene a Harry como nieto favorito. Por eso se dijo que ella está “encantada” de recibirla en su familia.

Lacey relata que la familia real se enteró del abandono real a los deberes 10 minutos antes que la prensa, y que la monarca y su consorte estaban “devastados”.

La reina, les sugirió, irse a Sudáfrica, para que tuvieran más privacidad. Pero he aquí que Guillermo y Harry ya tenían problemas, desde antes de que Harry Sussex se casara. Y Lacey también descarta que haya tensión entre Meghan y Kate, afirmando: “ puede que no sean las mejores amigas, pero se encontraron a sí mismas, hermanas externas en su extraordinaria situación real, hermanas externas y profesionales, ante todo.”