El mundo de la realeza | Dos mujeres reales, distintas épocas, ambas escritoras

Dedicado a todas mis colegas periodistas, a Elena Poniatowska, Friné Alvarez, a Esther Zamora y a mi mamá.

Felicito a todas mis colegas en general, en especial y a mis lectoras mujeres. Celebramos VERGARA con este artículo el día internacional de la mujer. Les comentaré dos “escritoras reales”, una que vivió de 1819 a 1901, y otra que nació en 1932.

MONARCA POR DEBER, ESCRITORA POR PASIÓN

Hablamos de Victoria I de Inglaterra, una mujer que reinó 64 años y que es tatarabuela de Isabel II. Su estricta educación fue, debido a la falta de herederos varones y a que su padre, el duque de Kent, murió cuando ella tenía un año de edad.

Pero, gracias a su majestad la reina Isabel II, se permitió, hace cuatro años, la publicación del primer libro de la reina Victoria, quien lo escribió a la edad temprana de 10 años. Su título: Las aventuras de Alicia Laselles firmado como Alexandrina Victoria.

El libro trata de una niña huérfana de madre a la que su padre envía a un internado tras volver a casarse. Y fue, exactamente, el 8 de junio de 2015 que se permitió su publicación.

La reina, quien estuvo casada con Alberto de Sajonia Coburgo Gotha, de 1840 a 1861, también, pero en su tiempo, permitió la publicación de parte de sus diarios personales en dos partes:

Leaves from the journal of ourlife in the Hhghlands en 1868, libro que vendió 20 mil copias. Y la segunda parte fue publicada también con el nombre de More leaves from the journal of ourlife in the highlands”.

Todos sus diarios se conservan, y hasta ya digitalizados, en los archivos del castillo de Windsor, donde, sólo los británicos los pueden consultar a partir de 2013.

LA PRINCESA ESCRITORA, LA DAMA DE LA ESCRITURA

Héléne Elizabeth Louisa Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, es una de las escritoras con más prestigio en nuestro México y a nivel internacional. Descendiente de Estanislao II Poniatowski, rey de Polonia, nació en París el 19 de mayo de 1932.

Desde 1942 vive en México y se nacionalizó mexicana en 1969. Ha recibido numerosos reconocimientos universitarios y premios por sus numerosos trabajos: desde Lilus Kikus, su primera novela de 1954, pasando por el ensayo La noche de Tlatelolco, de 1971.

En total, ha escrito nueve novelas, ocho ensayos, seis cuentos, cuatro libros de entrevistas, y el año pasado, escribió un libro sobre arquitectura y su famoso El amante Polaco, primera parte, donde narra la vida de su antepasado y donde hace una revelación de ella, como mujer, muy íntima.

Elenita, como yo le llamo, la princesa escritora y la dama de la escritura y del periodismo, es una mujer que, hasta la fecha, trabaja mucho.

Desde El mundo de la realeza, la felicito por una larga trayectoria y le pido, desde mi columna, al Instituto Nobel sueco, que revisen su trayectoria y le otorguen la distinción del Nobel de literatura.

Felicidades a todas las mujeres.