El mundo de la realeza | El duque de Cambridge y su consecuencia social

El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, ha expresado en una conferencia sobre salud mental que, cuando era piloto de helicópteros como ambulancia, él se llegó a sentir mal, dijo que tuvo suerte de haber trabajado para la Real Fuerza Aérea y la ambulancia aérea de East Anglian, debido a sus buenas prácticas de trabajo de salud mental.

Hablando sobre su tiempo con la ambulancia aérea, dijo: 'Hablar fue realmente importante, pero incluso eso no fue suficiente para un incidente en particular para mí."Trabajé varias veces en algunos trabajos muy traumáticos con niños, y después de tener mis propios hijos, creo que la relación entre el trabajo y la vida personal fue lo que realmente me llevó al límite, y comencé a sentir cosas que nunca antes había sentido, y me puse muy triste acercade esta familia en particular”

El duque expresó su sentir en tiempos que hay tantos problemas y donde él siente que puede su trabajo aportar algo. El futuro rey hablo de estos problemas de manera profesional y con una gran preocupación porque “somos humanos y tenemos emociones”.

"Creo que la relación entre el trabajo y la vida personal fue lo que realmente me llevó al límite".

El príncipe Guillermo ha hablado de las luchas mentales que experimentó mientras trabajaba como piloto de ambulancia aérea.

El duque de Cambridge se unió a una discusión sobre el trabajo en entornos de alta presión en la Conferencia de este año 2018, el evento corporativo de salud mental más grande que se haya realizado en el Reino Unido.

Los empleados varones tienen menos probabilidades que sus colegas mujeres de buscar apoyo cuando experimentan un problema de salud mental.

El duque de Cambridge se une a los empleadores para explorar qué hay detrás de las cifras y ver cómo las organizaciones están abordando el problema.

"Es importante que comencemos este impulso en el que todos nos tomamos más en serio la salud mental", dijo el padre real de tres hijos. “Todos tenemos salud mental. Así como cuidamos nuestra salud física, cuidamos nuestra salud mental”

“Lo que he notado es que realmente podríamos usar algunas voces más en el lugar de trabajo. Levantándome y diciendo: 'Sí, he estado allí. Lo he hecho y podría haber hecho más ", compartió."Creo que establecer una cultura de este entorno abierto, comprensivo y de apoyo en el lugar de trabajo donde los recursos humanos es una puerta a la que las personas sienten que pueden ir, creo que eso es realmente importante".

La conferencia fue organizada por Zoe Sinclair de "Employees Matter" y se unió a Jonny Benjamin y Laybourn, quienes han sido activistas de larga data sobre los problemas del suicidio. Hicieron la innovadora película Strangers on the Bridge para la televisión británica, contando la historia de Benjamin buscando al extraño que lo había ayudado cuando estaba en un punto de crisis en el puente de Waterloo sobre el río Támesis en Londres.