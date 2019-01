El Mundo de la Realeza | Existen nuevos retos para la realeza española

No solamente empiezan los Borbones de nuevo con pleitos entre los miembros de la familia real, Felipe VI cumplirá el próximo día 30, 51 años. Hemos visto que es rey sólo por ser varón, pero, tiene presiones muy fuertes y los españoles las tienen más.

Durante este reinado hay más feminicidios, más acosados por el gobierno, más suicidios, más problemas para la sociedad española, en general.

Ser jefe de Estado no ha de ser fácil, realmente Felipe, pregunto yo, está capacitado para resolver cuestiones tan importantes como las ya mencionadas antes cuando ¿no puede controlar el carácter de la reina, su esposa, y no correr a Cristina y su familia de España, por los errores de ésta y de su marido?

La sociedad exige un orden, exige que no solamente que la familia real ponga seriedad en sus obligaciones y deberes, se lo exigen al gobierno y hasta la aristocracia. Si se quiere tener monarquía, el rey debe barrer la corrupción, y meter en cintura a su familia. Los reyes eméritos, por ejemplo, Juan Carlos corrupto, supuestamente, y Sofía que pertenece al Bilderberg, ya no reinan, pero han hecho mucho daño no solamente a su país, sino al mundo en general.

Juan Carlos, desde el 5 de enero, de 81 años de edad, tiene mucha cola que le pisen. No se le perdona muchas cosas. Cuando era príncipe y heredero de un dictador tampoco era querido.

Traicionó a su padre, el conde de Barcelona, es machista, tiene amigas, es indiscreto, ahora millonario, dejo el trono, se casó por deber, aunque no amó a su esposa, quien ha pertenecido a un club que es enemigo de la democracia.

Hasta los nietos comenten errores. Sobre la infanta Cristina los españoles creen que debería no sólo estar en el exilio –la cárcel fue otra opción- sino que Felipe debe de forzarla a que renuncie a los derechos a la corona. Su tía, Pilar, tampoco es una monedita de oro.

La relación Felipe- Letizia debe definirse ya. ¿Divorcio? O mejor comportamiento de ambos. El rey se ve siempre malhumorado y cada día más alejado de su pueblo.

La reina frívola, pero creo que ha de saber muchos secretos de estado. Pues que tenga cuidado.Ya vimos como murieron Diana de Gales y Erika Ortiz Rocasolano, la cuñadísima.

La relación Letizia-Sofía es igual de complicada. La emérita defiende a su hija menor, la infanta Cristina, y se dice que Sofía considera suficiente las críticas hacia la hermana del rey Felipe, cosa que no está de acuerdo la cuñada de Cristina.

Estamos comenzando la segunda semana de enero de 2019 y esta familia ya da de qué hablar. La realeza española siempre, a través de la historia, ha dado muchos escándalos desde sexuales, hijos ilegítimos, amantes, corrupción, vida de lujo, glotonería (hubo un rey que abdicó al trono para dedicarse a comer), etc.

Iñaki está, eso nos dan a creer, en la cárcel, los nietos independientes, los mayores, y viene esta tercera generación para provocar sorpresas o desilusiones. ¿Qué pasó con Jaime de Marichalar? Sofía de Borbón se enojó porque María Zurita, a quien felicitó, tuvo a su pequeño Carlos como madre soltera.

Ya hablaremos de esta mujer que es hija de los duques de Soria y es bisnieta de Alfonso XIII y prima hermana de Felipe VI. ¿qué les parece?