El mundo de la Realeza | Homenaje al periodista monárquico Kjell Arne Totland

Me siento profundamente agradecida, queridos lectores, porque este periodista, Kjell Arne Totland, noruego, me contestara algunas de las preguntas que le hice. Él es experto en las casas reales, todo un gran colega, un periodista profesional.

Ha estado cerca de sus propios monarcas y en diversos actos oficiales de la realeza, desde bautizos, hasta bodas.

Al respecto sobre la situación actual de las monarquías del mundo dice Kjell: "Creo que van a sobrevivir las actuales monarquías de Europa. Pero si cae una, podemos ver un efecto dominó y caen las demás".

"Sólo he trabajado con las familias reales de Europa durante el reino del rey Harald V y a partir de su ascensión en 1991. Las visitas de estado a las otrasmonarquías de Europa y de Japón han sido especialmente memorables”.

¿Mantener a las monarquías es caro?

No resulta más caro que tener un presidente. Casi más del 70% de los noruegos se muestran a favor de la monarquía.

El día 30 de enero fue el cumpleaños de Beatriz que para mí es todavía reina, como una especie de reina madre, no me gusta que use el título de princesa.

¿Qué te pareció su reinado y el hecho de que Holanda tuvo tres matriarcados ahora un rey varón y después otra mujer que será reina?

He encontrado a ella varias veces, tanto en Holanda como aquí en Noruega, y es una mujer fenomenal, ¡excepcional! Excelente yo la conocí en la Ciudad de México cuando todavía era reina.

También festejó con la realeza los cumpleaños de Felipe de España y Abdala de Jordania.

¿Qué piensas de Felipe VI cómo rey? Porque creo que no lo quieren mucho, tiene muchas críticas y al parecer los Borbones actuales no son honestos.

No es nada fácil ser rey en un país como España, y yo tengo la impresión que Felipe lo hace muy bien.

El rey es muy importante para su país en estos días difíciles.

¿Cuál es el papel del príncipe Haakon de Noruega como futuro rey? Hay mucha gente que quiere saber qué hacen los príncipes.

El príncipe representa la casa real como hacen los demás príncipes mayores, y como el rey nuestro ahora tiene 81 años en muchos casos el heredero representa a él.

MÁS SOBRE KJELL ARNE TOTLAND

Nació el 29 de octubre de 1944 en Bergen, Noruega, es un conocido periodista de la corte noruega y experto en familia real. A menudo participa como comentarista y experto en casos de realeza, tanto en Noruega como en los medios de comunicación extranjeros. Totland actualmente tiene un contrato exclusivo con TV2 como el experto de la casa real del canal, y comenta regularmente sobre asuntos reales actuales en todas las plataformas y áreas de programas del canal: en la pantalla y en la web. Totland actualmente tiene su propio blog: el Royal en tv2.no.