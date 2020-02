El mundo de la realeza | Marta Luisa, una princesa juzgada y discriminada

Generalmente, cuando los herederos al trono tenían primogénitas mujeres, y al dar, después, a luz a un varón, estos han heredado los tronos porque se prefiere a los hombres inDESDE LOS TENDIDOS cluso en la actualidad. DE LA PLAZA En 1971 nació Marta MÉXICO OPINIÓN GUADALUPE Luisa, hermana mayor del futuro rey de No-

VERGARA

ruega, Haakon Magnus.

El rey Olav, abuelo de ambos, decidió permitir, como lo hizo con sus hijas Ranghild (QEPD) y Astrid quien acaba de cumplir 88 años (rebasó la edad de su abuelo, Haakon VII, quien murió de 85, y de su padre, Olav V, quién murió de 87), que permaneciera la ley sálica para discriminar a sus hijas y a su nieta. Esto se modificó en 1990. Y ahora, Ingrid Alexandra, primogénita de Haakon Magnus, será heredera del trono cuando su abuelo, el rey, fallezca.

Harald V, de ahora 83 años cumplidos este 21 de febrero (felicidades majestad) estuvo de acuerdo. La princesa es terapeuta, divorciada de Ari Behn, quien se suicidó el día de Navidad de 2019. Tuvieron tres hijas: Maud Angélica, de 16 años, Leah Isadora de 14 años, y EmmaTallulah, de 11.

La princesa Marta Luisa, aparte de ser discriminada por haber nacido mujer, es prejuiciada porque, desde antes de la muerte de su exmarido, quien padeció de depresión, tiene un nuevo novio.

El problema es que es chamán, se llama Durek Verret, es un hombre de color y que dice tener características como poder curar el cáncer y leer los pensamientos (como ella).

Marta Luisa, de joven, tuvo varios novios. De casada, ella y Ari afirmaron tener una relación abierta. Una princesa liberal, que tuvo una escuela con una socia, y este colegio se llamaba Astarte, donde se enseñaba a leer los pensamientos, a hablar con ángeles y animales, y como fisioterapeuta, curaba a sus alumnos, incluso trató a su cuñada la princesa heredera Mette Marit.

La escuela tuvo que ser cerrada por cuestiones de presión social, ya que, hasta la iglesia luterana, a la cual pertenece la familia real, la criticó.

La cuarta en la línea de sucesión al trono noruego, tuvo que renunciar a su título de alteza real, a su título de princesa cuando trabaja, a su remuneración real por ser hija del rey… escribe libros y paga impuestos, cosa que no hace la familia real, su propia familia.

Su recién pareja y ella dan conferencias sobre sus propios libros, viajan por todos lados, dan entrevistas y, esta semana, tras un periodo de luto por respeto por Ari Behn, quien también fue escritor y artista, se les vio juntos, con las hijas de ella, de vacaciones en Hawaii.

Es una relación polémica donde el chamán, también es discriminado por su color y por sus ideales. No cabe duda, es una pareja que son juzgados más que nada, por sus ideas, no por su condición social, sino por tener ideales que no toda la gente comparte por razones políticas y religiosas, y posiblemente, hasta raciales. Mucha gente intenta alejarlos hasta con ofensas y críticas. Aunque estuvieron, tras la muerte de Ari, separados, ahora se les puede ver de vacaciones felices y juntos.

La pareja, que inició hace casi un año, al parecer, es apoyada por los reyes de Noruega, aunque se cree que el heredero no está convencido de que esta relación sea correcta,