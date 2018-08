El mundo según Trump y Maduro

México viendo al norte se topa con un personaje político que ataca a todos los países, a su gente y a sus representantes políticos. Muestra de esto es que desde que era candidato, pronunció y sigue pronunciando adjetivos descalificativos muy fuertes en contra de los mexicanos. Ha generalizado y estereotipado a los países africanos. Y, por si fuera poco, de hombre-cohete no bajaba al líder norcoreano. Hoy esto se ha agudizado porque no sólo queda en sus redes sociales, sino que de una u otra manera, ha impactado en la volatilidad del peso y en el estrés que han tenido los negociadores mexicanos y canadienses por la pesadilla -por ya casi un año- de estar lidiando con la postura inflexible y poco conciliadora con los negociadores de Estados Unidos (EU) para lograr un tratado de libre comercio versión 2.

El presidente estadounidense ve al mundo en contra de él y él está en contra de todos. Si pensábamos que la Primera Ministra del Reino Unido sería la excepción, nos equivocamos. Ya que durante su última visita recordaremos que públicamente la criticó por los acuerdos previos que estaba negociando con la Unión Europea a consecuencia del Brexit. Después lo quiso desmentir echándole la culpa a la prensa. Pero eso sí, días después alabó su encuentro con el presidente ruso. Situación que generó una gran molestia no sólo en la sociedad norteamericana, sino también entre muchos Senados republicanos y demócratas. Pero el mundo de Trump es “todo al revés”. Con quien debería quedar bien (sus aliados políticos y socios comerciales), los ataca cada vez que puede y les impone aranceles a las importaciones provenientes de dichos países. Y con quien debería ser firme y cuestionador sobre el tema de la intromisión en las elecciones presidenciales, lo termina invitando a su país. El mundo de cabeza.

Es tan predecible su impredecibilidad que se alegra porque, según él, el mercado chino cayó el 27% en los últimos 4 meses gracias a los aranceles impuestos a las exportaciones de dicho país hacia EU. En lugar de publicar y festejar el impacto positivo que ha tenido el crecimiento de la economía estadounidense (su PIB creció el 4.1% durante el segundo trimestre de este año), sólo ve cuánto perjudicó a China. Pero es tan grande su ego y su ignorancia que no ve lo que la Oficina de Censo de Estados Unidos (US Census Bureau) ha reportado durante este año 2018 en cuanto al comercio bilateral.

A continuación, se muestra una tabla donde se puede apreciar que las exportaciones estadounidenses a China aumentaron, pero de igual manera se incrementaron las importaciones provenientes de dicho país, lo cual arroja un déficit comercial acumulado de 185, 721.3 millones de dólares americanos.

Y si México ve hacia el sur, se encontrará con quien se cree el clon político de Hugo Chávez y utiliza ese “sombrero” para justificar todo el caos económico y social que ha ocasionado en su propio país: hambruna, desabasto de: alimentos, agua, gas, luz, medicinas, dinero en efectivo, con enfermedades, y salidas masivas de empresas extranjeras y de venezolanos que se encuentran en estado de refugiados en diferentes países de América del Sur. Cabe destacar que el Fondo Monetario Internacional hizo el pronóstico de una hiperinflación de un 1´000,000% -para fin de año- y cada día su moneda se devalúa por lo que se ha decidido eliminar cinco ceros al bolívar y ahora hay una nueva moneda llamada “bolívar soberano”, el cual estará ligado al petro -criptomoneda basada en el petróleo- el cual no tiene soporte financiero dada la volatilidad de los precios internacionales del oro negro.





Y ahora, su ego llegó a su máxima capacidad con el suceso del sábado pasado. En un evento público donde supuestamente sufrió un atentado con drones. Al día siguiente se publicó en los medios de comunicación que varios bomberos (en anonimato) contradijeron estas declaraciones y dijeron que había sido una explosión de gas, no drones con explosivos. La verdad absoluta tal vez no la sepamos, pero de lo que sí tenemos certeza de Maduro (que se cree tan importante y su ego es tan alto como el de Trump) son dos cosas: i) como requiere de las divisas por la venta del petróleo que EU le compra, no le echó la culpa al “gobierno imperialista” como siempre dice, y ii) consideró que el presidente colombiano le había hecho ese atentado. De lo anterior ya el presidente Juan Manuel Santos respondió en su cuenta de twitter: “Al Presidente @NicolasMaduro: No se preocupe. El sábado estaba en cosas más importantes, bautizando a mi nieta Celeste”.Sin embargo, él se victimiza y esto será el pretexto perfecto para seguir con su ridícula lucha revolucionaria a costa del pueblo venezolano.





“Trump y Maduro: más similitudes que diferencias.”





