El narco duerme tranquilo

Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo.

- Marco Tulio Cicerón

1. La guerra que no será. En la homilía del lunes primero de julio, AMLO afirmó que “se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Ya no se permiten razias ni masacres, ni la desaparición de personas”.

Esta frase aparentemente contundente del inquilino del Palacio Nacional no es nueva. Detrás del efectismo verbal, el tabasqueño simplemente reitera, agregando otros vocablos, lo mismo que ya dijo en los pasados meses: “no se han detenido a capos porque no es nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad [sic], que podamos disminuir el número de homicidios diarios” (El Sol de México, 30/01/19).

En realidad, el presidente ha cumplido con evitar golpear los negocios del narcotráfico, prueba de ello es que, “en el primer semestre del sexenio los decomisos de drogas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional disminuyeron considerablemente. Las incautaciones de heroína se redujeron 75.6%; las de metanfetaminas, 70.1%; el aseguramiento de mariguana, 51.2%; y de cocaína 24.1%” (Milenio, 30/06/19,p.14). Frente a estas cifras podemos estar en presencia de dos hipótesis: disminución de la demanda o tolerancia a la distribución de drogas.

2. ¿Para qué la guardia nacional? Es evidente, que el gobierno de la 4T vive atrapado entre sus propias contradicciones puesto, que, si el titular del ejecutivo declara que no es prioridad el combate a la delincuencia organizada, y en especial al narcotráfico, que sentido tiene movilizar a 70 mil militares y policías a lo largo del territorio nacional, por ahora en 150 regiones. La pregunta pertinente es: ¿cuál será la función de esta pomposa “policía”? Es sabido que los circuitos de las violencias se encuentran localizados en los negocios y en los métodos de operación de la delincuencia organizada. Resulta, por decir lo menos, irresponsable que se ponga en movimiento a este cuerpo policiaco-militar sin tener como uno de sus ejes vertebrales la desarticulación de los cárteles.

Epílogo. Una vez que AMLO hizo pública su “estrategia”, se confirma una simulación, a la cual se le destina un volumen significativo de recursos del erario y cuya eficacia está en duda. En efecto, el gobierno no tiene brújula para disminuir la inseguridad y menos los homicidios, que tanto le preocupan a AMLO. Los datos oficiales son demoledores en éstos siete meses. Entonces, preguntémonos ¿Estamos en presencia de un nuevo pacto con el narcotráfico?

