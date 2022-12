El negativo

La fuerza es el derecho de las bestias.

Marco Tulio Ciceron





La advertida derrota legislativa que sufrió el ciudadano López Obrador, de su improvisada iniciativa electoral regresiva y antidemocrática, provocó, aparte de enojos y virulencia, un supuesto “plan B”. A temprana hora, el mensajero Adán Augusto López, entregó el mismo día de la discusión, violentado procesos legislativos, el cambio a las leyes secundarias: ordenando el script, La bancada mayoritaria no la turnó a comisiones ni la publicó en la gaceta legislativa, simplemente se llevó al pleno para que los morenistas, junto a sus compinches, la aprobaran y cumplieran sin dilación los deseos del jefe.

Por lo tanto, un texto de 300 cuartillas, fue puesto a debate sin ningún dictamen ni discusión previa. Y como era de esperarse, fue aprobado por una masa borreguil, que cobra como diputados. Quizá en el Senado se cuiden las formas, pero seguramente se aprobará ahí también. La única posibilidad legal de que este atropello se detenga es la SCJN, veremos si la presión y amenazas desde la mañanera no terminan por inclinar la balanza.

El morenismo actúa atrabiliariamente y lo hace con cinismo inaudito, acusando a los opositores de traidores. ¡Caramba! Se violentan los mecanismos legislativos ¿y a eso lo llaman patriotismo? El maniqueísmo es la divisa de quien carece de argumentos para defender ideas y propuestas. Eso es parte del catecismo que proviene de las sabias enseñanzas de su tlatoani sexenal.

El “plan B” contiene graves manotazos, modificando centenas de artículos de diversas leyes, acotando el poder del árbitro electoral, haciendo un traje a la medida para proteger a los candidatos morenistas y dar limosnas a los aliados del partido oficial. Las leyes aprobadas castigan orgánica y presupuestalmente al INE y al Tribunal electoral. ¿A quién conviene un árbitro debilitado? La respuesta es obvia.

El escenario que viene es un diseño armado desde Palacio Nacional para que las elecciones de 2024 sean un festín para la intervención impune del gobierno en el proceso. Por su parte, el INE, debilitado y descuartizado, ya con consejeros morenistas el año próximo, dejará pasar todas las arbitrariedades del oficialismo en su camino por intentar perpetuarse.

López Obrador, es vengativo, no puede aceptar ser derrotado, nunca lo ha hecho. Para él su única prioridad es imponer y controlar todas las instituciones, no importa el medio para lograrlo. Incluso, veamos cómo trata a sus ex compañeros de viaje. Ya pondrá a una “corcholata” que lo represente incondicionalmente. De eso trata el desafío que viene. No es un hecho que AMLO logre sus propósito. Falta la voz de los electores. Pequeño gran detalle.

