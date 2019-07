El neosocialismo (II)

Uno de los métodos propuestos por los neosocialistas es la creación de fondos económicos destinados al apoyo social. La idea es que el Estado acumule recursos provenientes de diversas fuentes de inversión y los redistribuyan hacia la gente con mayor necesidad a la que se otorgue un “dividendo social básico”. Alaska y Noruega han puesto en práctica un procedimiento de este tipo a partir de fondos alimentados con ganancias de la explotación petrolera.

No todos los impulsores de ideas correctivas de la desigualdad social, consideran que la creación de estos fondos sea la solución adecuada. La recepción de un ingreso no proveniente del trabajo deja de valorar la aportación del trabajador a la sociedad, ya que este es tratado como un sujeto pasivo sometido a decisiones de pequeños grupos de élite. Finlandia entre 2017 y 2018 ensayó un programa piloto para otorgar un apoyo en efectivo denominado renta básica universal de 560€ mensuales a personas desempleadas mediante la creación de un fondo social. El experimento confirmó que la posición pasiva de los receptores del apoyo, no generó en los jóvenes un verdadero incentivo para incorporarse al trabajo productivo.

En este rubro se inscribe la idea de “mínimo vital” que la jurisprudencia mexicana concibe como un derecho fundamental consistente en diversas prerrogativas que, en su conjunto, forman la base desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar su propio plan de vida que cubra por lo menos la satisfacción de sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación y recreación sana. No necesariamente implica una cantidad de dinero que deba darse a las personas, sino la prestación de servicios necesarios para sobrevivencia; independientemente de que se puedan entregar recursos en efectivo para ese fin.

Otro procedimiento ensayado para disminuir la desigualdad es el de otorgar más participación a los trabajadores en los beneficios y el manejo de las compañías. En este ámbito se propone alentar la constitución de cooperativas que permitan a los trabajadores ser propietarios de sus propias empresas. Otro esquema, es el que plantea la senadora estadounidense Elizabeth Warren en su iniciativa de Ley para un Capitalismo Responsable, en la que propone que los trabajadores elijan al 40 por ciento de los miembros de las Juntas Directivas de las empresas de modo que éstas no representen solo a los accionistas o se integren únicamente por miembros designados por los dueños.

La revista The Economist en su edición del pasado 16 de febrero informa también que, en el Reino Unido, el Partido Laborista plantea en su programa la obligación de los negocios con más de 250 empleados de transferir el 10 por ciento de las acciones a un fondo manejado por representantes de los trabajadores. En Alemania ha funcionado el principio de codeterminación que tiende a igualar la participación de los trabajadores y los accionistas en la toma de decisiones de las empresas. Este mecanismo no ha afectado la competitividad de las compañías alemanas en el comercio internacional.

Las acciones correctivas del neoliberalismo comprenden devolver al Estado la prestación de los servicios públicos con participación de los usuarios y cubrir con fondos públicos servicios fundamentales como la salud y la educación. Los precandidatos Demócratas en Estados Unidos, Bernie Sanders y Kamala Harris, sostienen este tipo de ofrecimientos para sus eventuales electores.

Otra idea anti neoliberal novedosa es la conocida como Moderna Teoría Monetaria, según la cual el gobierno no tiene por qué limitar su gasto a los ingresos que recibe de impuestos sino que puede financiarse emitiendo dinero para impulsar la actividad económica. La denominada “disciplina fiscal” es restrictiva del desarrollo y es falso que la impresión de billetes detone la inflación, la prueba es que con posterioridad a la crisis de 2008 la Reserva Federal en EU y el Banco Central Europeo emitieron grandes cantidades de dinero para comprar bonos que no tenían valor y ello no incrementó la inflación. El límite del gasto no está dado por los impuestos recaudados sino por la capacidad de la economía para producir nueva riqueza con base en el financiamiento que representa el dinero fresco inyectado al proceso económico. Éste opera como si fuera un préstamo, el cual va a usarse para invertir en un negocio que contratará trabajadores y comprará insumos. Eso incrementará la oferta de bienes tendiente a satisfacer la demanda de lo que irán a comprar los trabajadores para su subsistencia o los propietarios para generar el producto que pondrán en el mercado; así habrá nueva riqueza que soporte el valor de la moneda emitida.

Varias de las propuestas que caracterizan al neosocialismo se encuentran en el programa denominado Green New Deal, impulsado por varios legisladores en EU, el cual recoge conceptos analizados asimismo, en la Organización de las Naciones Unidas.

