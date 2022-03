El novio de Kate del Castillo es feíto pero se ve que besa rico

La química entre Kate del Castillo y el director de fotografía Edgar Bahena se nota aun cuando él en vez de besarla en la boca besa el trapo que ella usa de mascarilla, su galán no es feíto sino lo que le sigue pero se nota que besa rico.

NIURKA: EL NUEVO ORÁCULO

Niurka se convirtió en oráculo, la consultan sobre temas variados y ella igual contesta sobre si los hombres ponen los cuernos que cuando le preguntan sobre la invasión de Putin a Ucrania, está bien enterada, a todo da respuesta pronta y expedita y no le ve problema a nada.

TIZIANO FERRO TIENE RAZÓN EN CUIDAR LA PRIVACIDAD DE LA HIJA QUE ADOPTÓ, NO VAYA A SER QUE ELLA ENCUENTRE A UN IGNORANTE QUE LE DIGA LAS PALABRAS OFENSIVAS QUE DIJO ÉL CONTRA LAS MEXICANAS

Tiziano Ferro, cantante italiano que se hizo famoso en nuestro país al insultar con ignorancia, estupidez y prepotencia a todas las mexicanas al declarar: “Las mexicanas son feas y bigotonas” es noticia porque con su pareja, Victor Alen, adoptaron a una niña y a un niño y amenazó; “Soy papá de Marguerite y Andrés y no pienso compartir nada de mis hijos, cuidaré su privacidad”.

Tiene toda la razón Tiziano en cuidar a sus hijos, no se vaya a encontrar su nena con un estupido que le hable y la ofenda como él le habló, humilló y discrimino a todas las mexicanas, por cierto, si no quiere que le pregunten por sus hijos adoptivos, lo cual es válido, ¿para qué nos habla de ellos?

CRISTIANO RONALDO DICE QUE NO SE VA A RETIRAR PORQUE OTROS QUIERAN MIENTRAS LLENE ESTADIOS Y LA TELE PAGUE MILLONES POR DERECHOS PARA TRANSMITIR SUS PARTIDOS

Cristiano Ronaldo mandó por un tubo a varios ex futbolistas famosos que le piden que piense en el retiro antes de estar acabado y dijo: -No es lo que ustedes digan ni piensen, sino lo que yo quiera y mientras yo llene estadios y la televisión pague millones por los derechos para transmitir mis partidos en los que yo participo y le duela a quien le duela antes de 5 años ni pensaré en eso y no sufran por mi futura decadencia en la cancha ni si mi físico se va a deteriorar, yo no triunfé por mi linda cara y seguiré triunfando”.

LAS MUJERES Y LAS CUOTAS CAMBIARON AUNQUE LORENA HERRERA SE INDIGNE

Lorena Herrera no se ha dado cuenta que las mujeres que antes salían con poca ropa gratis cambiaron y ahora exigen que les paguen. La pandemia y el internet cambiaron la humanidad y las cuotas. Pese a que Lorena le parece denigrante cobrar por quitarse la ropa, actualmente las mujeres no se conforman con desnudarse gratis y en Only Fans lo hacen por dinero.

LA BISEXUALIDAD A LOLA CORTÉS LE DURÓ UN CORTO PERIODO

Lolita Cortes confesó que fue bisexual dos años. ¿Será que la bisexualidad dura periodos cortos o lo probó y se dio cuenta que los hombres son lo máximo?