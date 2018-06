El nuevo pacto de AMLO

Los peores enemigos son los que aprueban siempre todo.

Tácito

1. Todo por el poder. En colaboraciones anteriores habíamos planteado que el candidato de MORENA daba muestras públicas y notorias de que ya había alcanzado un acuerdo con el presidente Peña y sus cercanos, el cual tiene como eje otorgar impunidad y perdón al bloque gobernante actual a cambio de que no obstaculicen su llegada al poder. Cada día se corrobora tal acuerdo. Sin embargo, aún faltaba por concretarse otro, a saber, con la élite de la burguesía mexicana, hoy agrupada en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Después de algunos escupitajos y ataques periodísticos, el ex Jefe de Gobierno aceptó concurrir a una reunión “privada” con este grupo de privilegiados. Evidentemente, al candidato presidencial le interesaba cerrar el ciclo de confrontaciones y arribar a acuerdos que satisficieran las aspiraciones de los anfitriones. Y Así fue. AMLO declaró, al salir del encuentro que: “lo más importante es que hay el acuerdo de que, si ganamos vamos a tener una relación de cooperación entre el sector privado y el sector público. Va a haber acuerdos para impulsar el desarrollo, para que mejore la situación económica y social del país”. Y continuó en su balance positivo: “lo más importante es que acordamos que se acabe ya éste periodo de estancamiento económico o de muy poco crecimiento, porque muchos de los problemas que tenemos, se han originado porque no ha habido crecimiento en la economía”.

Ni duda cabe, que este resumen lleno de miel constata que ya cerró las pinzas que tanto necesitaba para llegar a la presidencia. Claro, no deja de llamar la atención que AMLO, en medio de esta festinada reunión, se dé licencia para señalar que puede haber acuerdos para “mejorar la situación económica y social del país”, con el segmento más opulento quien se ha beneficiado de las crisis económicas, obteniendo insultantes ganancias con o sin crecimiento económico. Las ansias por ocupar la silla presidencial lo hace exhibirse como un ignorante y oportunista.

Epílogo. Se puede decir sin problemas, que “este arroz ya se coció”, Lo que no debe ocultarse es que AMLO ha hecho y hará todo lo que sea necesario para que el grupo peñista y la cúpula empresarial no le obstaculicen su arribo al poder. A costa de lo que sea. Por eso, hasta un derechoso confeso, hoy escudero del tabasqueño, como Germán Martínez, se atreve a escribir en Reforma que son compatibles la inclusión social y una economía de mercado. Exhibir su supina ignorancia vale un escaño en el Senado. Viene el desencanto.

