El obscuro predio de la Defensa

Hace unos días nos sorprendieron dos noticias dolorosas e inquietantes, la primera “el día cero” para Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que implica el momento en que el servicio de agua se suspenderá. Esta ciudad perdió viabilidad y sostenibilidad y estará condenada al dolor y a la pobreza, si no es que a su desaparición. Este tema debería alarmar a todas las ciudades del mundo, pero en la Ciudad de México pareciera que estamos ajenos a cualquier riesgo de esta naturaleza. Planteo lo anterior por la desincorporación y puesta a disposición de un predio de 125 hectáreas por parte de la Secretaría de la Defensa y su posterior utilidad al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

No cabe la menor duda que si el predio está bajo el resguardo del SAE su objetivo será eventualmente venderlo. La institución ya reconoció que no tiene planes en el corto o mediano plazo, pero no habló en ningún momento de no ponerlo a la venta.

De actualizarse el supuesto de la venta del proyecto, sería un daño monumental para la Ciudad. La zona no tiene factibilidad de agua potable, vialidades y servicios complementarios, sería generar cargas que sólo llevarán al conflicto y al deterioro en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, en especial en esa zona.

El tema de fondo es por qué desincorporar un bien público sin un planteamiento de interés público, de beneficio a la comunidad, la tentación de venderlo o en una negociación destinar el 5 o el 20% para vivienda, obedecen a la lógica del negocio, no del beneficio de los mexicanos. Hoy el gobierno federal vuelve a estar bajo sospecha por las causas de siempre: la posibilidad de un negocio con constructores y desarrolladores.

Hoy sólo queda una salida que no admite dilación, pretexto, ni demora para evitar daños y sospechas a los mexicanos: que se decrete como área natural protegida o alguna forma de esta naturaleza.

El asunto puede tomar dimensiones inesperadas y desafortunadas, tras el suicidio de un militar vinculado con el tema, lo que abona a la obscuridad y a la desconfianza.

Este gobierno no conoció límites, la ambición, la voracidad, la ignorancia e irresponsabilidad trastocaron todos los ejes, todos los elementos del Estado mexicano, al grado de que con gran dolor hoy tenemos que hablar de un predio, un suicidio y una mudanza multimillonaria. Esperemos que en los últimos momentos de este gobierno agonizante y “pustulento” pueda tener una acción de honestidad y beneficio público.

