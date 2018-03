El observador parlamentario

Riesgos del Congreso

Los registros de candidatos presidenciales y a los cargos de representación al Congreso de la Unión permiteavizorar la conformación de la LXIV Legislatura y sus consecuentes relaciones entre los poderes.

El diálogo es el bien compartido por los líderes en el Congreso, para el Presidente de los diputados, Edgar Romo García, fue el que “hizo posiblela designación del Auditor superior de la federación, David Colmenares Paramo, estimado como un “tema vital”.

En tanto para el coordinador de los priistas, senador,Emilio Gamboa Patrón,“lo importante es el diálogo y la estabilidad del país” cuidar el orden del debate al recomendar no caer en polarizar“ el proceso legislativo

Seprevéen el Senado, también el debate para suaprobación de la Ley de Servicio exterior con beneficios en el sistema de jubilación, aunque , existen pendientes de dictamen de más de 30 convenios internacionales, como también se prepara el presentar en el pleno la Ley en materia de propaganda gubernamental , como se ve la carga legislativa es ardua y se atraviesa un mega puente vacacional

LA COALICIÓN TODOS POR MÉXICO registró como candidato a presidente,a un ciudadano sin militancia en ningún partido, José Antonio Meade, así como la lista de sus candidatos plurinominales al Poder Legislativo.

A pesar de que el PRI diluye los lazos de su estructura tradicional partidista, sobreviven algunos aspectos como la insistencia del candidato presidencial a mostrarsecomo priista y reforzar su fidelidad con las políticas del peñismo.

Por lo que se refiere a sus futuros senadores se indica una mixtura entre su origen de las élites, donde 13 senadores van a la categoría de diputados, además se señala el conflicto de interés de la ex comisionada del INAI, Ximena Puente, postulada como diputada, también se busca como compensar y consolar algunos de los candidatos, así como otorgarla recompensa a los sectores tradicionales,conservando la equidad de género que obliga la ley. La bancada legislativa tricolor no tendrá problema de disciplina y lealtad una vez tomada la protesta de ley.

RIESGOS DE LA DESAPARICION DEL CONGRESO; El candidato Jose Antonio Meade al obtener su registro ante el INE fue explícito al afirmar que nadie tendrá fuero en caso de ser elegido, un planteamiento que también anticipó Andrés Manuel como oferta de campaña.Mismo que pone en riesgo de desintegración del Congreso porque se sitúa en igual nivel con la impunidad a la garantía de los legisladores y otros poderes para ejercitar la plena libertad de expresión además de garantizar también la división de poderes.

Poco a poco avanza el proyecto de una desaparición del Congreso, incluso de disminución de su tamaño, como también ofreció AMLO en caso de ser electo.

No se obstruye la idea de que el Congreso adquiera una dimensión apropiada, en especial la desmesura del Senado, pero si es cierto que ha sido el Poder ejecutivo quien propició su crecimiento con reformas falaces, pero no debe ser un poder ajeno al Legislativo el que lo transforme y modifique, o bien que sean los electores los que decidan el tamaño y forma del Congreso como sería por la via de la consulta plebiscitaria la que emita la última palabra.

MEMORIA DE LA NACIÓN, para el senador Alejandro Encinas, es falso que las reformas estructurales promuevan la productividad y la competitividad de Pemex” como afirma el Presidente Enrique Peña Nieto.

El senador mexiquense estuvo presente en la Guardia de honor a Lázaro Cárdenas del Río enlos 80 años de la Expropiación petrolera, durante la ceremonia el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas calificó la reforma energética como un “pago de conquista” , cuyo costo de revertirla ya se han cubierto conla crisis humanitaria que vive el país, por lo que si se pudo en el pasadoaplicar la expropiación hoy es posible la reversión de la reformas estructurales.