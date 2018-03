El observador parlamentario

Judas y la traición política

El presidente del Senado Ernesto Cordero Arroyo calificó de corruptos a los dirigentes del PAN Gustavo Madero y Ricardo Anaya quienes fueron cooptados por el Gobierno por medio de sobornos que luego distribuyeron para ganar apoyos en la militancia y utilizar facciosamente al PAN. El senador Cordero Arroyo, al reafirmar su filiación panista “como una voz para señalar lo que “no está bien” , hace una declaración de lealtad a su partido, con lo que traza una frontera con la deslealtad o la traición. Un desiderátum en la política.

Y ¿qué es la traición política?. ¿No la política tiene como uno de sus objetivos convencer al adversario?.

El clásico traidor en la historia es Judas Iscariote, en estos días su drama sigue ilustrando:

LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO es representada los viernes de Semana santa en todo el mundo, es el sacrificio divino por la redención de la humanidad.

El drama humano va acompañado de un acto de traición cometido por Judas Iscariote, la acción de deslealtad es a la vez un acto víl que es repudiado por romper los valores de confianza y fidelidad, cada vez que se comete en las relaciones humanas como es frecuente en la política.

Por lo común en la política es guiada por el convencimiento y la voluntad, por lo que existe una contradicción entre fin de convencer y la decisión de cambiar donde no siempre existe una deslealtad donde si es frecuente el oportunismo.

Luego el acto de traición es una situación límite donde se sitúa la decisión de cambio de bando o partido al poner en riesgo de aniquilación al aliado o compañero.

Una sociedad como la nuestra no debe admitir que el sistema llamado democrático genere pobreza y mayor desigualdad porque esa es el germen que destruye o impide la democracia en igualdad y equidad, porque genera la compra venta del voto, que a la vez refuerza el círculo de la pobreza y destruye la democracia. Ese proceso reversible no se reconoce como traición como otros que en el accionar político es calificado de infamia traidora.

Entender la pasión de la historia es comprender la relación entre Jesucristo y Judas Iscariote, como los relata el escritor israelita Amos Oz, quien describe a Judas como el más cercano de los apóstoles, así como el mejor ilustrado perteneciente a una familia acomodada y bien relacionada, por lo que no necesitaba las monedas que recibió por informar a los captores del redentor.

El nobel de la literatura, destaca que Judas es el judío más conocido y más repudiado por la humanidad, de ahí que le interesó valorar sus acontecimientos a partir de que siempre fue el más leal de los discípulos de cristo, solo cumplió la voluntad del maestro por lo que lo convenció de ir a Jerusalén, así como creyó en su poder divino de descender de la cruz para alcanzar la redención de la humanidad, cuando finalmente no ocurrió ese desenlace en el que Judas creía, su decepción le llevó a quitarse la vida, fue el único de los discípulos que acompañó a Jesús en su crucifixión y el único que murió con él. Y todo el mundo lo califica de traidor.

Jesús no era cristiano, nació judío y murió judío, afirma Amos Oz, Sin Judas no hubiera crucifixión, Cristo nunca pensó en formar una iglesia por lo que la acción de Judas es parte de la creación de la religión católica, no obstante, a pesar de su aportación en todas partes se le ubica como traidor.

En ese marco de la traición política surge la pregunta ¿en que contribuyó la traición de Ricardo Anaya al PAN, cuando el Jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera inicia su campaña presidencial para el 2024, en consecuencia el candidato del México al Frente está …liquidado