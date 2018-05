El observador parlamentario | Maniqueismo legislativo

El Congreso celebró una sesión solemne para declarar terminado el último periodo de sesiones ordinarias de la LXIII Legislatura, concluyó su ejercicio para la que fue electa. Los resultados son claroscuros.

La percepción social es crítica desfavorable, destacan más los remanentes incumplidos. el Fiscal general y el desafuero, que los aciertos realizados; el juicio es parcial, su percepción es mediática y corresponde a la contradicción misma entre el poder y la sociedad

¿Pasaran a la historia,?, en el recinto legislativo de Reforma, el Presidente de los senadores Ernesto Cordero Arroyo destacó la labor de sus colegas, quienes pasaran a la historia , por sentar las bases para enfrentar a la globalización, así como a una sociedad más participativa ye informada.

El senador Cordero Arroyo ofrecióestadísticas que corresponden a las dos legislaturas que abarcan su periodo constitucional, habló de 437 sesiones, 31 reformas constitucionales, 75 nuevas leyes, 840 modificaciones a leyes, 519 nombramientos, ratificaron 1,031 grados militares, 857 grados navales, por todo ello pasara a la historia al enfrentar el mundo global y una sociedad más participativa e informada.

En San Lázaro el diputado Edgar Romo García, hizo lo propio con el informe a la asamblea de legisladores, sin adjudicarse las reformas estructurales si afirmó ante los diputados que su labor las “consolidó”, al igual que los senadores pasaran a la historia por “ garantizar y preservar la gobernabilidad democrática”.”. La labor legislativa se orientó a favor de intereses transversales sociales y funcionales institucionales..

Diputados contra senadores, los aspectos cruciales de los decretos aprobados por los diputados se presentaron en dos versiones:

1. La del desafuero cuya minuta no fue aprobada ni devuelta a los diputados por lo que se congeló y

2. La de institucionalizar un nuevo Sistema de Evaluación de Diputados, “como un gran aporte a nuestro régimen parlamentario y que, a futuro, dará frutos para que la nación “cuente con congresistas más profesionales, más cercanos al ciudadano y que dignifiquen la labor del diputado”.

El reclamo de diputados en tribuna y en la prensa para responsabilizar a los senadores porno aprobar la minuta del desafuero,. el representante michoacano, Marko Cortés, la calificó de “burla”, Francisco Martínez Nerí, Presidente de la Junta de Coordinación, la consideró como una complicidad entre el PRI y el PAN junto con Peña Nieto,. No reconocen la facultad de Cámara revisora.

Por su parte la réplica del Senado partió de Emilio Gamboa Patrón, insistió en las inconsistencias constitucionales, señaló a la vez la certera voz de Diego Valadez de poner en peligro la estructura constitucional.

El diputado presidente, Edgar Romo García, no alcanza a distinguir la contradicción del ufano orgullo de establecer un sistema de valoración individual a los diputados,-¿a los que vienen?..

Difiere con su informe en esos momentos presentaba, y contrapuesto con el de los medios de información,¿ cual de los dos es válido para un organismo colegiado donde se resume un resultado general a una labor donde participan de diversa y aun contrapuesta manera los individuos que la integran?, porque el fundamento del Congreso no es la homogeneidad sino la diversidad, no es solo la mayoría sino además la minoría que integra y legitima, no solo la suma de individuos sino de su conjunto, así lo determina las facultades y deberes del propio Presidente de la Mesa Directiva, ejercitaba en ese momento el diputado RomoGarcía. ¿Paradoja de paradojas?

¿Cómo calificar a un diputado de mayoría frente a uno de oposición?. El mismo Informe del Presidente diputado Romo García, es conceptual no individual, y su percepción es diferente sino acaso contraria a la mediática que se deja sentir por parte de la sociedad crítica, entonces los diputados,¿de que se ufanan y quejan?. .

¡No califiquen. para no ser calificados ¡ dice la conseja popular.