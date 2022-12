El odio trascendente

Es entendible y justificada la cauda de comentarios sobre el frustrado intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leyva. El propio Andrés Manuel López Obrador condena el hecho, aunque al mismo tiempo identifica al destacado comunicador como con quien tiene diferencias por sus comentarios adversos a su gobierno. Es innegable que el atentado a Gómez Leyva es condenable no sólo por tratarse de un destacado periodista cuya muerte habría recordado, por su figura, a la del periodista Manuel Buendía el 30 de mayo de 1984. El asesinato de Buendía terminó con la tardía detención de José Antonio Zorrilla, entonces Director General de Seguridad, cuyas ligas con el narcotráfico Manuel Buendía se proponía denunciar. Zorrilla fue sentenciado a 35 años de prisión.

Todo ataque a las libertades de prensa y expresión son graves ofensas a esas garantías ciudadanas cuya importancia valora la sociedad en su conjunto por su impacto a toda la opinión pública. No obstante, lo justo de esa condena, preciso es reconocer que cada periodista asesinado o atacado a lo largo y ancho del país constituye una grave falta a las garantías ciudadanas, como la hay en la trágica y creciente ola de acciones de la delincuencia. Once periodistas asesinados en el año que está por terminar, prácticamente uno cada mes, constituye también un agravio a la comunidad tan grave como el ataque sufrido por el periodista Gómez Leyva. Pero en torno a ese intento de asesinato hay otro factor igualmente indignante. Adivine usted a quiénes señala el presidente de la República como posibles autores de la agresión a Ciro Gómez Leyva; atinó usted, pues resulta que López Obrador afirma que los responsables pueden ser sus enemigos conservadores a quienes, dice, molestan las transformaciones emprendidas por su gobierno. Con odio que linda en lo esquizoide, incluye en su señalamiento a la “prensa conservadora”. Los once periodistas asesinados en el curso del presente año pueden bien catalogarse como un trágico resultado de la atmósfera creada por López Obrador con sus invectivas, que a diario se repiten en contra de la prensa, aunque al referirse a Ciro Gómez Leyva las acompañe de comentarios negativos a su frustrado asesinato. Periodistas de diferentes partes del país y los ataques a las libertades de prensa y expresión son consecuencia, sí, del incremento de la delincuencia, pero también del odio trascendente hacia otros sectores de la sociedad como son intelectuales, académicos, pensadores a quienes continuamente califica López Obrador como sus adversarios y enemigos del cambio que dice haber transformado las conciencias en el país.

El periodismo ejercido por profesionales como Gómez Leyva y tantos otros informadores y que en general carecen de protección, cumplen, no obstante su indefensión, un papel trascendental en la sociedad. El periodismo, como la academia y el intelecto son la verdadera conciencia de una sociedad que desde siempre y no sólo ahora ha cumplido su obligación de información y de crítica al poder y a lo establecido. Las condenas al ejercicio libre del periodismo no son justificadas ni lo han sido a través de la historia.

El periodismo ha sido a través de la historia, desde que fue creada la comunicación, la representación de la conciencia crítica no sólo al poder, sino a todo lo detestable de la sociedad. El periodismo informa del acontecer cotidiano de la comunidad; de ahí la importancia de su ejercicio que sólo ha sido objeto de censura en las épocas más oscuras de la sociedad. En México, como en otras partes del mundo el periodismo y la comunicación deben ser respetados por la trascendencia de su papel como vehículo que contribuye a la vida de la sociedad. Es por ello que la censura en cualquiera de sus formas resulta un elemento negativo e incomprensible para la vida en comunidad.

sdelrio1934@gmail.com