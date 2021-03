El oro líquido colapsa al mundo

Turismo de vacunas. En Estados Unidos (EU) hemos visto el caso de varios extranjeros (incluidos varios mexicanos) que han viajado a dicho país para que, inventando diversos pretextos, ingresan al país y son vacunados. Esto es el resultado de que este país ha iniciado una campaña agresiva de vacunación con la llegada de Biden a la Casa Blanca. Este tipo de turismo le quita vacunas a los nacionales de dicho país. Hay quienes defienden esta práctica porque argumentan que su gobierno no se las da. Sin embargo, las obtienen a través de falsedad de información ya que el gobierno de EU no está donando, ni vendiendo vacunas fuera de su territorio, lo cual significa que no está de acuerdo en vacuna a extranjeros turistas.