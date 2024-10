El PAN contra la reforma del bienestar

Por Patricia González Miranda

Siguiendo con la aprobación de las reformas, esta vez tocó la del Bienestar que consiste en bajar la edad de 68 a 65 años para que los adultos mayores reciban un apoyo económico llamado pensión, asimismo, también para hacer obligatorios el programa Sembrando Vida y el pago de una pensión por discapacidad permanente a personas menores de 65 años de edad.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 408 votos a favor, mayoría calificada; 65 en contra y cero abstenciones el dictamen que reforma los artículos 4º y 27 de la Constitución Política, el cual se ha enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

Aunque al inicio, todos los grupos legislativos, incluyendo a los del Partido Acción Nacional (PAN) habían mencionado que votarían a favor de dicha iniciativa, el debate se extendió hasta casi a media noche sin tener una conclusión, sin embargo, al ver que este no prosperaba, los legisladores del PAN y los de Movimiento Ciudadano decidieron no votar a favor de esta iniciativa. Pero, no es raro encontrarse que estos grupos parlamentarios de oposición estén en contra de todas las disposiciones que vengan del partido oficial, porque simplemente buscan poner en mal a los de Morena, cuando sabemos que tanto el PAN como el PRI cuando estuvieron en el poder fueron muy corruptos.

Respecto al debate sobre la obligación del Estado de entregar un jornal “seguro, justo y permanente” a campesinos que siembren árboles frutales, maderables y especies procesadas, los legisladores de Morena y demás aliados enfatizaron que gracias a la entrega de pensiones y apoyos sociales se ha reflejado un crecimiento en la calidad de vida de las personas adultas mayores como las que tienen alguna discapacidad.

Precisaron que en 2024, hubo una “inversión social” de 465 mil millones de pesos en apoyos para adultos mayores y de 27 mil millones para personas con discapacidad, mientras que en el “periodo neoliberal” los programas sociales sólo eran bálsamos para los allegados.

Cabe destacar que el Partido Acción Nacional aunque actualmente se posiciona como la primera fuerza de oposición, está muy por debajo de ser un partido con gran fuerza política dado que no le llega ni al 50% de los militantes con que cuenta el partido Morena ya que la población está cansada y ha perdido la confianza en los ofrecimientos de los demás partidos políticos y principalmente del PAN dado que se ha comprobado que se convirtió en un narcopartido y no le interesa verdaderamente ayudar a sus militantes y población en general, sino, a ver por sus propios intereses, así son sus orígenes y no cambiarán.

