El partido republicano: “muéranse”

Las encuestas sugieren que la cuestión más importante para la gente en las elecciones intermedias son los servicios médicos. Esto de inmediato nos hace preguntarnos: ¿los electores entienden qué está en riesgo? En específico, ¿se dan cuenta de que si los republicanos obtienen el control del Congreso dejarán sin protección a 52 millones de estadounidenses -más de una cuarta parte de los adultos que no pertenecen a la tercera edad- con enfermedades preexistentes que, antes de aprobarse la Ley de Atención Médica Asequible, podrían haber hecho que las aseguradoras les negaran la cobertura?

De hecho, el gobierno de Trump ya está tratando de eliminar dicha protección en los tribunales. Es probable que no tenga éxito, pero podría suceder; en ese caso, aproximadamente 17 millones de estadounidenses se quedarían sin cobertura médica.

Incluso si la demanda fracasa, el apoyo del gobierno a un recurso judicial increíblemente endeble -es tan indefendible que tres abogados de carrera del Departamento de Justicia se retiraron del caso- es una clara señal de las prioridades republicanas; el Partido Republicano les dice a los estadounidenses con problemas de salud: muéranse. Por cierto, algunas personas parecen sorprendidas por las estrategias del gobierno en este asunto, ya que Donald Trump ha prometido muchas veces proteger a la gente con enfermedades preexistentes. No obstante, recuerden: la campana contra la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) sólo se ha basado en mentiras todo este tiempo.

Luego fueron las mentiras sobre los efectos de la ley. Durante un tiempo, el grupo financiado por los hermanos Koch, Americans for Prosperity, sacó al aire anuncios que supuestamente advertían sobre historias verdaderas de estadounidenses que enfrentaban terribles penurias debido a la ACA. Sin embargo, ninguna -ninguna- de esas historias siguió siendo válida después de comprobar los hechos.

No obstante, la mentira más perdurable de los opositores de la ACA -no sólo Trump, sino todos ellos- está en su afirmación de que quieren proteger a los estadounidenses con enfermedades preexistentes. No quieren y nunca lo quisieron.

Podemos ver por qué afirman lo contrario. Una enorme mayoría de electores, incluidos 59% de los republicanos, quiere mantener las reglas que prohíben que las aseguradoras nieguen cobertura con base en el historial médico de una persona. Hay un poderoso incentivo para fingir que protegerán a la gente con antecedentes de problemas de salud.

Pero la falsedad de la pretensión siempre fue evidente desde una lógica simple, incluso desde antes de que los republicanos comenzaran a proponer supuestos sustitutos de Obamacare. Si se va a garantizar la cobertura sin importar el historial clínico, hay que inducir a la gente a asegurarse mientras está sana, de tal modo que las aseguradoras tengan un fondo común para riesgos manejable.

Como dije, los electores necesitan entender lo que está en juego en estas elecciones intermedias. Determinarán si la gente con problemas de salud tendrá acceso a los servicios médicos que necesita.