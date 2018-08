El perfil de un Fiscal general

Al margen de las cuestiones constitucionales para el nombramiento de un Fiscal General resaltan, a mi juicio, algunos aspectos que es muy importante señalar en el asunto. No importa tanto, como suele creerse, la especialidad, es decir, que el elegido se haya destacado notablemente en una de las ramas del Derecho; por ejemplo, y en la especie, en el Derecho Penal.

No hay que perder de vista al respecto que tratándose de un buen jurista, más que de un mero abogado, las cualidades del mismo abarcan en una visión especial el conjunto del Derecho como instrumento para realizar la Justicia. O sea, debe ser el Fiscal un individuo profundamente comprometido con la Justicia y con lo que ésta representa en México, particularmente hoy.

Y hay algo que me parece de excepcional importancia, a saber, la cultura. El Derecho es inconcebible si no se lo ubica en el contexto del humanismo. Me refiero al humanismo jurídico.





¿De qué sirven el conocimiento de la ley, de la problemática del país en la materia, de qué las llamadas “relaciones políticas” sin esa fibra, vigor y robustez, que es coraje, impetuosa decisión del ánimo, valor y compromiso existencial con un valor como la Justicia? Esto es el humanismo jurídico del que carecen tantos “abogados” que aunque conozcan la ley no conocen su espíritu.

Más allá delas especialidades debe prevalecer la cultura, la pasión por la Justicia excluyendo aquí lo que la enturbie o debilite. Es sin duda importante conocer el Derecho en su aspecto formal, en sus minuciosidades legales, incluso en su procedimiento que es y será siempre un camino para llegar a una meta, pero ello empequeñece si falta la inspiración jurídica.





En efecto, en el gran abogado, en el jurista, destaca el estímulo creador que enfrenta y resuelve problemas por más complejos que sean, lo cual hace que en el ánimo nazca un compromiso que se traduzca en realidad. Aquí los historiales profesionales, el currículum (títulos, honores, cargos, trabajos realizados) que pretenden calificar a una persona, más a menudo de lo que se cree la descalifican.

Destacan en ella, eso sí, lo circunstancial y aparente. ¿Pero de qué sirve la apariencia sin la visión de la meta, sin la clara perspectiva del paisaje todo, del propósito y del fin? La especialidad, y no hay que perderlo de vista, es y será siempre un medio, nunca un fin. Una mujer de talento excepcional, con el toque que da la inspiración humana, la gran escritora Marguerite Yourcenar, escribió lo siguiente en Memorias de Adriano, esa novela genial, a propósito del jurista romano Neracio Prisco: “Pertenecía a esa rara familia espiritual que, poseyendo a fondo una especialidad, viéndola por así decirlo desde adentro, y con un punto de vista inaccesible a los profanos, conserva sin embargo el sentido de su valor relativo en el orden de las cosas, y la mide en términos humanos”. Palabras formidables que deben iluminar la mente de quienes elijan al Nuevo Fiscal General porque la mera calificación burocrática, formal, se detiene en la sombra sin atender a la figura real.





