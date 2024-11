El pianista Sergio Vázquez, protector del vals latino, presentó du disco “Saudade”

Los organizadores de nuestras tan numerosas, como innegables joyas musicales, continúan esforzándose para ofrecernos verdaderas sorpresas relacionadas especialmente con logros musicales histórico-culturales, que llevan consigo nuestro orgullo tanto nacional como latinoamericano.

Una satisfactoria circunstancia, se relacionó, recientemente, con nuestro pianista mexicano Sergio Vázquez, quien interpretó obras de los compositores brasileños Francisco Mignone y Heitor Villalobos, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Y todo estuvo todavía mejor, con la presencia de los especialistas Marisa Canales, Alberto Cruzprieto, Ricardo Miranda y Francisco Méndez Padilla, quienes también colaboraron en la grabación de “Saudade”, el nuevo disco de Sergio Vázquez bajo el sello Urtext.

Como parte de la presentación, Vázquez interpretó “Valses de esquina” (compuesta en seis partes: Vals en Do menor, Vals en Mi bemol menor, Vals en Mi menor, Vals en Sol menor, Vals en Sol sostenido menor y Vals en La bemol menor), de Francisco Mignone (Brasil, 1897-1986) y “Festa no Sertão de Dança do Indio Branco”, de Heitor Villa-Lobos (Brasil 1887-1959), como un homenaje a ambos compositores.

El reconocido pianista, es uno de los más activos y versátiles de México. Va del recital a la ópera, pasando por la música de cámara, coaching vocal y clavecinista en diferentes óperas. Inició estudios pianísticos con Elizabeth Guerrero en su natal Torreón, Coahuila, y en la Ciudad de México, con Alberto Cruzprieto y Jorge Federico Osorio.

Ha colaborado con importantes figuras nacionales e internacionales del mundo de la ópera y se ha presentado en los teatros más importantes del ámbito internacional, con orquestas y en festivales de México y el extranjero.

Actualmente, es pianista en la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes y en el Sistema Nacional de Fomento Musical. Su discografía incluye los títulos “La MelodieMexicaine”, “Canciones de Jalisco”, “Así es mi tierra”, “Soirée Musicale” y recientemente, “Saudade”.

Explicando igualmente que, recientemente, Sergio Vázquez dijo en entrevista que “Saudade”, está dedicado a los dos compositores brasileños más importantes, “pero sobre todo, son impresiones de Brasil”; señalando los valses de Mignone, (un compositor poco conocido en México, a pesar de ser considerado el segundo mejor compositor de Brasil) presentan un tratamiento pianístico distinto a las obras de ese estilo. “Sus valses son de muy buen gusto y muy bellos, contienen una gran manufactura pianística”, manifestó.

Afirmó, que los valses de ese autor fallecido hace 38 años, “se caracterizan por su refinamiento y aun así, no pierden su alma popular”. Y, sobre las obras de Villalobos aparecidas en su nuevo disco (“El ciclo brasileiro”) dijo: “Es un gran pianista, sus obras son muy concertísticas. Todo este ciclo tiene un estilo así. De concierto. Desde las armonías hasta el sonido”. Asegurando que con su nueva grabación quiso hacer un homenaje a ambos compositores. “Heitor Villa-Lobos representa la fuerza, Francisco Mignone la delicadeza”. Y prometiéndoles más asuntos de tan positiva naturaleza, les envío a todos, cariñoso beso.