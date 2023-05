El plan B a revisión de la Corte

El futuro del sistema electoral mexicano y de nuestra democracia está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo pleno se pronunciará hoy sobre el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán respecto de la primera parte del plan B que incluye la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

La decisión que se tome está precedida por la postura polarizante que la 4T ha dirigido en contra del poder judicial y al que discursivamente convierte en el enemigo público número uno del proyecto del presidente, quien, desde la eficaz tribuna de las mañaneras, ha politizado en exceso sus diferencias con la SCJN, en particular en contra de la ministra presidenta, a propósito de las decisiones recientes que el máximo tribunal ha tomado sobre la guardia nacional y la reforma electoral.

Morena, el titular del ejecutivo y su ejército de funcionarios públicos, federales y locales, tienen la mira puesta en las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, prueba de ello es el llamado reciente de Mario Delgado a los presidenciables de su partido para que apoyen en la recta final de las campañas, para que luego, pasando el 4 de junio, se definan las reglas de las encuestas para elegir la candidatura que los representará en la contienda presidencial de 2024.

Así que la sesión programada para hoy por la Corte, en el escenario público, deja de lado la discusión jurídica y la vuelve política buscando obtener todos los beneficios posibles para la 4T. No obstante, es pertinente resaltar algunos de los contenidos del proyecto por los cuales se propone invalidar los ajustes aprobados por el congreso.

Recordemos: el tema consiste en determinar si los cambios electorales introducidos en ambas legislaciones se apegan o no a la constitución. Previo a ello, el ministro ponente detecta que hay evidentes violaciones cometidas al proceso legislativo, por los partidos que integran la mayoría parlamentaria, de un lado, porque en un lapso menor a 24 horas, se recibieron y aprobaron los proyectos enviados por el ejecutivo, y por el otro, porque se vulneró el principio de certeza dado que en rigor se presentaron dos proyectos de iniciativa con diferencia de una hora que no pudieron revisarse por la oposición y, por lo tanto, no hubo certeza de los contenidos que se votaron.

El proyecto analiza con detalle las violaciones a las normas que rigen el proceso legislativo y concluye que en ambas cámaras se anuló la posibilidad de un debate entre todas las y los legisladores, conforme a reglas predefinidas, lo cual es contrario a reglas esenciales de la democracia. La 4T lo sabía. Así que su discurso es deliberadamente falso, desconoce las facultades de la Corte para establecer el control constitucional de las leyes secundarias y convierte al máximo tribunal en otra institución que conspira y actúa en su contra, como el INE o el INAI, porque se considera la única poseedora de la verdad absoluta y de la representación del pueblo.

Coincido con otras voces que señalan que la decisión que se tome hoy indicará el rumbo de las resoluciones sobre las impugnaciones de la segunda parte del plan B, la más relevante, la que tiene que ver con las normas sustantivas que regulan al INE y las elecciones. La Corte debe decidir sobre uno de los asuntos más relevantes para la democracia mexicana, a riesgo de seguir enfrentando los injustificados ataques desde el poder.