El plan C, estrategia de campaña

La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, negó diversas solicitudes de medidas cautelares interpuestas por partidos y legisladores de oposición, que consideraron que servidores públicos de la 4T, en particular el presidente de la república, vulneraron las restricciones previstas en la constitución que les obliga a no intervenir indebidamente en los procesos comiciales.

El hecho es que en las mañaneras de los días 9, 11 y 15 de mayo, el presidente formuló diversas expresiones solicitando al electorado no votar por los partidos de oposición, pero sí votar por las candidaturas que en su momento sean postuladas por la alianza que encabeza Morena, pues, a su juicio, se necesita lograr una mayoría calificada en ambas cámaras para impulsar una reforma constitucional que permita reformar al poder judicial, que hoy es el blanco predilecto de los ataques del poder.

También hizo alusión a que, lograr las mayorías calificadas, permitirá mantener vigentes distintos beneficios de programas sociales. Lo cierto es que el primer mandatario continúa en una estrategia deliberada para posicionar la marca de su partido, para incidir en las contiendas electorales, favoreciendo con el efecto de sus comentarios, a las candidaturas de la alianza gobernante. No importa que con ello incumpla sistemáticamente mandatos constitucionales vigentes que la izquierda introdujo en la carta magna desde la reforma de 2007.

La Comisión de Quejas y Denuncias, por mayoría de votos, negó las cautelares argumentando que, aun cuando los denunciantes alegaron que las declaraciones del presidente inciden en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, dichas manifestaciones se refieren a la integración de la legislatura federal y no existen señalamientos específicos a los procesos locales en curso, además de que aún y cuando el contenido de las mañaneras y las publicaciones alusivas a ellas están alojadas en diversos sitios de internet, para que tengan un efecto en las y los electores, se requiere que éstos los busquen voluntariamente en las páginas correspondientes.

Más allá de la línea tan delgada en la que se mueve la interpretación de la Comisión, es un hecho que la conducta del presidente es sistemáticamente reincidente, más si el INE le pone el semáforo en verde. No habrá nada que lo detenga para continuar con su ejército de servidores públicos en una campaña electoral adelantada. Como dije en otra ocasión, si esto fuera un maratón, Morena como partido y Claudia Sheinbaum como aspirante presidencial puntera, ya le llevan muchos kilómetros de ventaja a contendientes que aún no se conocen, sin que el juez hada dado la señal de salida.

El proceso electoral no iniciará en septiembre como ordena la ley, empezó desde que el presidente dio luz verde a sus `corcholatas´, está en pleno desarrollo, ni modo que las autoridades electorales no vean eso y pretendan hacer valer un tecnicismo consistente en que no hay menciones a los procesos electorales locales y por ello no se afecta la equidad, o no se coacciona o presiona la voluntad de los votantes en Coahuila y Estado de México.

De cara a las elecciones del 4 de junio y al inicio de los procesos electorales concurrentes 2023-2024, el arbitraje de las autoridades tiene que ser firme, frente al activismo de los servidores públicos que deliberadamente incumplen los mandatos de la constitución y olvidan que los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad son de observancia permanente.





*Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos