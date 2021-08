Es el reconocimiento del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo A.C. a los periodistas que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado, por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública.

Este reconocimiento se otorga bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad.

Las pautas democráticas internacionales coinciden en señalar que un “Premio Nacional de Periodismo” legítimo y reconocible sólo puede ser otorgado por la sociedad, por las propias organizaciones de los periodistas y por las empresas informativas. La sociedad es la razón de ser del periodismo, su medida y su justificación, mientras que las organizaciones periodísticas y las empresas informativas son quienes pueden reconocer el trabajo de sus pares alentándolos a seguir adelante y creando un círculo virtuoso en donde todos ganen y nadie pierda.

El "Premio Nacional de Periodismo" es el reconocimiento de la sociedad y de los demás periodistas a un trabajo de excelencia digno de ser emulado.

Hace tres años recibí el premio nacional de periodismo por los 50 años de la fundación de NOTIMEX.

Hoy, año de 2021, se están cumpliendo 53 años, de que Enrique Herrera Bruquetas, Jesús Terán Pérez Vargas (ambos ya fallecidos) y yo, iniciáramos las tareas de la Agencia.

También con justeza debo mencionar a los camarógrafos Alberto Rodríguez, Alfonso Alvarado, Octavio y Ariel Castilleros, y Rogelio Rueda.

El antecedente que recuerdo es que en mayo de 1968 trabajábamos los tres en la Dirección General de Información de la Secretaría de Gobernación, pergeñando lo referente a los tareas del Ministerio, elaborando boletines y distribuyéndolos a los periódicos.

En ese mes, nos llamó a su oficina el secretario de Gobernación y nos dijo, palabras más, palabras menos: ¡muchachos, el gobierno mexicano tendrá su agencia de noticias y ustedes serán los fundadores! Vayan a buscar una ubicación para trabajar en la Avenida de los Insurgentes. ¡ah, por cierto, se llamará NOTIMEX, y tendrá como lema UNA IMAGEN DE MÉXICO EN EL MUNDO!

Su fundación se celebra cada mes de agosto porque en este mes de 1968 se firmaron las escrituras notariales que crearon oficialmente la Agencia.

El mes de agosto tiene para mí un sabor especial de alegría, y hoy de desencanto. La alegría es la creación de NOTIMEX, y el desencanto es el estado en el que se encuentra actualmente.

El año 1968 fue crucial para el mundo. Recuerdo la Primavera de Praga, los tanques soviéticos entrando a la Plaza Wenceslao, las barricadas estudiantiles en las calles de París, las brigadas rojas que sacudían a Europa, a Daniel Cohn-Bandit (dany el rojo), la filosofía del terrorismo y el contagio en los campos estudiantiles de California, concretamente en la Universidad Estatal de Kent.

Esto propició que empezara a desacreditarse a México porque iba a organizar los Juegos Olímpicos de la Paz. Y efectivamente llegaron a México los primeros ataques en medios de comunicación y en el alumnado, y el contagio se dio. El Movimiento Nacional de Huelga tuvo al país en un puño durante varios meses.

La creación de NOTIMEX tuvo como principal objetivo reparar el daño, desmentir los infundios, la maledicencia, la intriga mezquina. todo ello en medio de una lucha desigual y contra el tiempo.

Tuve el privilegio de ser el primer reportero de NOTIMEX, de los miles que ha tenido la agencia, en salir de la Ciudad de México a cubrir un evento en Acapulco: la última reseña de los festivales cinematográficos en noviembre de 1968; igualmente fui el primer reportero en salir del país, a cubrir un evento en el extranjero: una reunión de trabajo del presidente Joaquín Balaguer en República Dominicana en junio de 1969. Guardo las fotografías y los testimonios. ¿Puede haber mayor honor que ser el iniciador de las tareas reporteriles de NOTIMEX?

Parece increíble que aquello que se inició como una aventura, y después un sueño, hoy sea una gran realidad.

Felicitémonos por aquel esfuerzo en el cual pusimos nuestro mayor énfasis a partir de mayo de 1968, trabajando 16 horas diarias de lunes a domingo. Increíble pero cierto. Muchos días dormimos en los sillones con tal de cubrir eventos a deshoras.

Tengo mucho que escribir, mucho, de aquellos dos o tres años, de 1968 a 1970. y lo haré con mucho gusto y con acendrado sentimiento.

Nunca he dejado la comunicación. He escrito en El Nacional, El Heraldo, Novedades, Excélsior, y desde 1977 en El Sol de México. Muy joven participé en muchos programas de Radio 620, y en algunas emisiones del Canal 2 de Telesistema Mexicano. He sido director de comunicación en varias oficinas de gobierno. No se deja de ser periodista jamás, es un sello para toda la vida. Y hay más.

Aquí evoco, en lo decantado del tiempo, y con mucho cariño a mis queridísimos amigos y hermanos Herrera y Terán. Estoy seguro que llevan buen camino.

Fundador de Notimex

