El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal: garantiza la SCJN respeto al estado de derecho

Luego de conocerse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la polémica Ley Bonilla, la cual permitiría al gobernador Jaime Bonilla extender su periodo de dos a cinco años en Baja California, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal externó que el principio de legalidad y la división de poderes, garantizan poder vivir en un pleno Estado de derecho. Al saludar con beneplácito la votación expuso, además, que se respeta la histórica decisión, la que seguramente sorprendió a escépticos y augurios de subordinación y caos en el país. Y es que a lo largo de la mañana los ojos y oídos estuvieron puestos en la votación de los ministros, quienes finalmente llegaron a una decisión que ha sido recibida positivamente por la mayoría de los actores políticos en el escenario nacional. El principio de legalidad y la división de poderes garantizan vivir en un pleno Estado de derecho. Saludamos y respetamos la decisión histórica de la SCJN. Seguramente sorprendió a escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República, dijo el también coordinador de los senadores de Morena,

MARIO DELGADO, PRESIDENTE DE LA JUCOPO, DECISIÓN DE LA CORTE DEMUESTRA REAL AUTONOMÍA

También el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, subrayó que con la decisión por unanimidad de los ministros sobre el caso de Baja California llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría panista en el Congreso de esa entidad para ampliar el periodo del gobernador Jaime Bonilla. El también Presidente de la JUCOPO en cámara de diputados, ve esta decisión como una autonomía real y auténtica división de poderes, en la que gana la democracia. Por cierto, recordó que la aprobación de la reforma a la constitución de ese estado no hubiera sido posible sin los votos de algunos legisladores de Acción Nacional, que permitieron reunir las dos terceras partes que se requerían. Delgado subrayó que esta decisión marca un precedente para la vida democrática del país y echa por tierra aquellas versiones mal intencionadas y perversas de la oposición de que el caso de Baja California era un ensayo para la reelección presidencial.

LA SUPREMA CORTE FRENA POR UNANIMIDAD LA LLAMADA LEY BONILLA

Como era de esperarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma a la Constitución de Baja California con la que se buscaba ampliar, de dos a cinco años, el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de la entidad, decisión que desde un principio provocó todo tipo de reacciones en contra. El asunto llegó a la Sala Superior, que en sesión virtual los ministros votaron por unanimidad el proyecto del ponente, Fernando Franco González. Voces tanto dentro del Gobierno federal como de Morena estaban en desacuerdo con la iniciativa aprobada por el Congreso local, promovida por los diputados morenistas y que tuvo apoyo de algunos legisladores de oposición. Sin embargo, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, fue un férreo crítico de la pretensión del mandatario, y dejó en claro que todo el proceso para intentar extender el mandato de Bonilla, es "un verdadero" y "gran" fraude a la Constitución", así como "un efecto corruptor de rango constitucional". Con esta resolución, el mandato del actual gobernador concluirá el próximo 31 de octubre de 2021, tal y como fue votado por los ciudadanos en las elecciones del año pasado.

LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LAURA ROJAS RECONOCE A LA SCJN

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, hizo un reconocimiento a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que frenaron la llamada Ley Bonilla, y destacó que la institucionalidad sigue funcionando en México. Recordó que su partido, el PAN, había sido uno de los que habían exigido que no se permitiera semejante atropello a la democracia y la Constitución, por parte del Congreso de Baja California y se respetara el voto de los ciudadanos expresado en las urnas. Dijo que los gobernantes van y vienen con buenas o malas acciones, pero lo que nunca debe trastocarse son las estructuras de nuestro régimen democrático. En ese tenor, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Juan Carlos Romero, subrayó que ganó la democracia y el Estado de Derecho. Celebró que se haya respetado la decisión de los bajacalifornianos.

LA PRESIDENTA DE LA PERMANENTE, MONICA FERNÁNDEZ, ANALIZA SESIÓN VIRTUAL

La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Mónica Fernández Balboa, busca el consenso para ver si esta semana podrían sesionar de manera virtual, ya que como se sabe todavía se tienen que atender la emergencia sanitaria. De hecho está en contacto con los integrantes de la Mesa Directiva de la Permanente para analizar la situación, y sin duda que sería algo inédito y no tendrían ningún problema legal o anticonstitucional, en virtud de que la Permanente no aprueba iniciativas, sino que sólo atiende asuntos de trámite, como nombramientos, o puntos de acuerdo. La senadora Fernández Balboa dijo que los coordinadores parlamentarios están en la mejor disposición de que se lleven a cabo este tipo de sesiones, pero podrían existir algunas complejidades tecnológicas que lo impidan, por lo que esperan por lo menos que en esta misma semana se realice una prueba. Dijo que espera que la expansión de los contagios pase su etapa crítica como lo han señalado los especialistas y se empiece a aplanar la curva, para empezar a reprogramar las actividades legislativas. Por lo pronto, la salud de todas y todos es lo más importante.





EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR AFINA PLAN PARA REAPERTURA ECONÓMICA

El gobierno federal afina el plan para la reapertura económica que urge ya para algunos sectores, como el automotriz, y ya es cuestión de días para que se dé a conocer, y se reactive la situación en poco más de 900 municipios. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya prepara los últimos detalles y de hecho ayer lunes se reunió con integrantes de su gabinete, para preparar el plan de reapertura económica para después de que pase el pico del brote del nuevo coronavirus en México. El detalle definir cuáles serán los sectores y las zonas que pueden iniciar en esta primera etapa. De hecho, el Primer Mandatario tiene contemplado presentar dicho plan el próximo miércoles o jueves, y lo único cierto es que el regreso será gradual y por sectores. Dejó en claro que su aplicación dependerá de que se sigan cumpliendo las medidas de sana distancia, y acatar las recomendaciones de salud, pues de lo contrario, "si hay nuevos contagios, se pospondrá" la reactivación. Por cierto, la secretaria Trabajo, Luisa María Alcalde informó que el 95% de las empresas no esencial en México han acatado las disposiciones de las sanitarias.





CARLOS SALAZAR PRESIDENTE DEL CCE AFIRMA QUE NO PLANTEAN CREAR UN FOBAPROA





El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, sigue a la espera de una respuesta a los planteamientos que formularon la semana pasada y que tiene como eje principal 10 puntos, pero hasta el momento no ha tenido noticia alguna de Palacio Nacional. En su opinión no le informaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las propuestas e ideas para reactivar la economía, que contiene el documento que elaboró este organismo, en el que dejó claro que "en ningún renglón se plantea un Fobaproa ni salvar a nadie". Considera que no hay como plantear las cosas de manera personal al Jefe del Ejecutivo, quien sólo ha señalado que son atendidos por la Secretaría de Economía. "El día que nos podamos reunir con el Presidente (López Obrador) y se le explique este esfuerzo quedará claro y una de las cosas es apoyar a los más pobres y desfavorecidos y lograr recuperación lo más pronto posible".





LA OMS ALERTA SOBRE CASOS DE REBROTE DEL COVID-19 EN ALGUNOS PAÍSES

Justo lo que nadie quiere, es que existan casos de rebrotes en los países que de alguna forma han ido saliendo de la etapa difícil de la pandemia, pero el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, alertó que ya en algunos países que han relajado sus medidas restrictivas ha habido casos de retorno del Covid-19 en mayor o menor medida, lo cual representa un nuevo desafío para las autoridades de salud global y locales. Refirió que estos desafíos aguardan hacia el futuro y, de manera variable, se presentarán a la par de que las medidas restrictivas se levanten. Citó como ejemplo Corea del Sur, donde se tuvieron que cerrar lugares públicos como bares y otros clubes nocturnos cuando se tuvo registro de un caso confirmado que obligó al rastreo de muchos contactos. En Wuhan, llamada zona cero de la pandemia, se identificó el primer brote de contagios desde el relajamiento de sus medidas.









LA MEJOR VACUNA ES QUEDARSE EN CASA ¡

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx